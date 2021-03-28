Нганну выиграл пять последних боев из пяти и провел в октагоне 8,5 минут

Франсис Нганну – новый чемпион UFC в тяжелом весе. Реванш против Стипе Миочича завершился нокаутом во втором раунде. Для Нганну это пятая победа подряд.

Нокаут Миочича – самый долгий из пяти последних боев. Четыре прошлых поединка закончились в первом раунде. За это время Нганну провел в октагоне 8:32:

✅ 5:52 – против Миочича.

✅ 0:19 – против Розенструйка.

✅ 1:11 – против дос Сантоса.

✅ 0:26 – против Веласкеса.

✅ 0:44 – против Блейдса.

В UFC Нганну провел 13 боев: 11 побед и два поражения.