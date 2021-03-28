Франсис Нганну
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#Франсис Нганну #UFC #UFC 260 #MMA

Нганну выиграл пять последних боев из пяти и провел в октагоне 8,5 минут

час назад

UFC

Франсис Нганну – новый чемпион UFC в тяжелом весе. Реванш против Стипе Миочича завершился нокаутом во втором раунде. Для Нганну это пятая победа подряд.

Нокаут Миочича – самый долгий из пяти последних боев. Четыре прошлых поединка закончились в первом раунде. За это время Нганну провел в октагоне 8:32:

✅ 5:52 – против Миочича.

✅ 0:19 – против Розенструйка.

✅ 1:11 – против дос Сантоса.

✅ 0:26 – против Веласкеса.

✅ 0:44 – против Блейдса.

В UFC Нганну провел 13 боев: 11 побед и два поражения.

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Источник:
Гол.ру
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