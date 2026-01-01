Дэн Хукер

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Сколько Махачев заработал за бой с Хукером на UFC 267
#Махачев – Хукер
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев