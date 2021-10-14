Махачев – Хукер
UFC
UFC 267
Ислам Махачев
Дэн Хукер
Дата боя Махачев – Хукер на UFC 267
12 минут назад
Ислам Махачев и Дэн Хукер подерутся на UFC 267. Бой пройдет в Абу-Даби 30 октября. На турнире подерутся 10 российских бойцов.
На UFC 267 Махачев планировал драться против Рафаэля Дос Аньоса, но тот снялся с турнира из-за травмы. Его заменил Хукер, который проиграл два из трех последних боев.
- Это третий бой Махачева в UFC в 2021 году. Оба завершились победами. Он начал карьеру в UFC в 2015 году: провел десять боев и проиграл только один.
- Махачев – пятый номер легкого веса. Он ни разу не дрался за чемпионский пояс.
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