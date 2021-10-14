Махачев – Хукер
UFC
UFC 267
Ислам Махачев
Дэн Хукер
Во сколько начало боя Махачев – Хукер на UFC 267
4 часа назад
Ислам Махачев проведет бой против Дэна Хукера на UFC 267. Турнир пройдет в Абу-Даби 30 октября, на нем выступят 10 российских бойцов.
Бои основного карда стартуют в 21:00 по московскому времени. В четырех из шести поединков основного карда подерутся российские бойцы.
Махачев планировал драться против Рафаэля Дос Аньоса, но тот снялся с турнира из-за травмы. Его заменил Хукер, который проведет третий бой в 2021 году.
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