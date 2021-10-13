Петр Ян
UFC
UFC 267
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Ян – Сэндхаген
На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян
30 минут назад
30 октября в Абу-Даби пройдет UFC 267. На нем состоятся два титульных боя.
В главном бою за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра:
- Блахович – действующий обладатель пояса. Он проведет вторую защиту. В марте-2021 Блахович победил Исраэля Адесанью и защитил титул.
- Тейшейра – первый номер полутяжелого веса. Единственный раз он дрался за титул чемпиона в 2014 году, когда проиграл Джону Джонсу.
В другом бою Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе:
- Ян – первый номер легчайшего веса, Сэндхаген – третий. Действующий чемпион дивизиона – Алджамейн Стерлинг.
- Стерлинг снялся с UFC 267 из-за травмы и не подерется с Яном. Его заменил Сэндхаген. В первом бою Ян проиграл Стерлингу из-за запрещенного приема и получил дисквалификацию.
- Это девятый бой Яна в UFC. Единственное поражение – от Стерлинга.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые