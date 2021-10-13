Петр Ян
UFC
UFC 267
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Ян – Сэндхаген
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#Петр Ян #UFC 267 #UFC #Гловер Тейшейра #Ян Блахович #Ян – Сэндхаген

На UFC 267 будет два титульных боя. В одном из них подерется Ян

30 минут назад

30 октября в Абу-Даби пройдет UFC 267. На нем состоятся два титульных боя.

В главном бою за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе подерутся Ян Блахович и Гловер Тейшейра:

  • Блахович – действующий обладатель пояса. Он проведет вторую защиту. В марте-2021 Блахович победил Исраэля Адесанью и защитил титул.
  • Тейшейра – первый номер полутяжелого веса. Единственный раз он дрался за титул чемпиона в 2014 году, когда проиграл Джону Джонсу.

В другом бою Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе:

  • Ян – первый номер легчайшего веса, Сэндхаген – третий. Действующий чемпион дивизиона – Алджамейн Стерлинг.
  • Стерлинг снялся с UFC 267 из-за травмы и не подерется с Яном. Его заменил Сэндхаген. В первом бою Ян проиграл Стерлингу из-за запрещенного приема и получил дисквалификацию.
  • Это девятый бой Яна в UFC. Единственное поражение – от Стерлинга.

Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев

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Источник:
Гол
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