Шон Кобер

Инфо
Тренер бойца Петра Яна
Факт
Воевал снайпером в Ираке и Афганистане
Лента
Материалы
Материалы
Тренер Петра Яна воевал снайпером в Ираке и Афганистане и спасал сослуживцев от смерти
#Шон Кобер
Все материалы