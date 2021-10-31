Гловер Тейшейра
UFC
UFC 267
Блахович – Тейшейра
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Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
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Гловер Тейшейра – обладатель пояса UFC в полутяжелом весе. Он победил Яна Блаховича в главном бою на турнире UFC 267.
Рэнди Кутюр – самый возрастной чемпион UFC. Он брал титул в возрасте 45 лет и 147 дней. Тейшейра сделал это в 42 года. Для него это первый титул в UFC.
Никто не брал первый титул UFC в таком возрасте. До этого рекордсменом по такому показателю был Блахович (37 лет).
Тейшейра продолжает карьеру в MMA с 2002 года. Он подписал контракт с UFC в 2012-м. Теперь UFC пишет о его победе: «Стать чемпионом никогда не поздно».
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
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