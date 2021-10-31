Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го

Гловер Тейшейра – обладатель пояса UFC в полутяжелом весе. Он победил Яна Блаховича в главном бою на турнире UFC 267.

Рэнди Кутюр – самый возрастной чемпион UFC. Он брал титул в возрасте 45 лет и 147 дней. Тейшейра сделал это в 42 года. Для него это первый титул в UFC.

Никто не брал первый титул UFC в таком возрасте. До этого рекордсменом по такому показателю был Блахович (37 лет).

Тейшейра продолжает карьеру в MMA с 2002 года. Он подписал контракт с UFC в 2012-м. Теперь UFC пишет о его победе: «Стать чемпионом никогда не поздно».

Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал

Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года