Ян Блахович
UFC
UFC 267
Блахович – Тейшейра
#Ян Блахович #UFC #UFC 267 #Блахович – Тейшейра
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Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал

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Гловер Тейшейра и Ян Блахович провели бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на турнире UFC 267. Тейшейра победил и взял пояс в 42 года.

Как Тейшейра выигрывал бои в UFC в возрасте 40+:

  • Блахович – сабмишн
  • Сантос – сабмишн
  • Смит – технический нокаут
  • Крылов – раздельное решение
  • Куцелаба – сабмишн
  • Роберсон – сабмишн

Тейшейра второй раз за карьеру дрался за чемпионский пояс. Последний раз это было в 2014 году, когда он проиграл Джону Джонсу.

Блахович до этого выиграл пять боев подряд. У него была вторая победная серия в дивизионе. Лидер – Магомед Анкалаев (семь).

Сайт UFC указывает, что самая длинная активная победная серия (13) в полутяжелом весе принадлежит Джону Джонсу, но он отказался от титула чемпиона и поднялся в тяжелый вес.

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Источник:
Гол.ру
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