Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал

Гловер Тейшейра и Ян Блахович провели бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на турнире UFC 267. Тейшейра победил и взял пояс в 42 года.

Как Тейшейра выигрывал бои в UFC в возрасте 40+:

Блахович – сабмишн

Сантос – сабмишн

Смит – технический нокаут

Крылов – раздельное решение

Куцелаба – сабмишн

Роберсон – сабмишн

Тейшейра второй раз за карьеру дрался за чемпионский пояс. Последний раз это было в 2014 году, когда он проиграл Джону Джонсу.

Блахович до этого выиграл пять боев подряд. У него была вторая победная серия в дивизионе. Лидер – Магомед Анкалаев (семь).

Сайт UFC указывает, что самая длинная активная победная серия (13) в полутяжелом весе принадлежит Джону Джонсу, но он отказался от титула чемпиона и поднялся в тяжелый вес.