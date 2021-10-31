Ян Блахович
UFC
UFC 267
Блахович – Тейшейра
Поделиться:
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
0
Гловер Тейшейра и Ян Блахович провели бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе на турнире UFC 267. Тейшейра победил и взял пояс в 42 года.
Как Тейшейра выигрывал бои в UFC в возрасте 40+:
- Блахович – сабмишн
- Сантос – сабмишн
- Смит – технический нокаут
- Крылов – раздельное решение
- Куцелаба – сабмишн
- Роберсон – сабмишн
Тейшейра второй раз за карьеру дрался за чемпионский пояс. Последний раз это было в 2014 году, когда он проиграл Джону Джонсу.
Блахович до этого выиграл пять боев подряд. У него была вторая победная серия в дивизионе. Лидер – Магомед Анкалаев (семь).
Сайт UFC указывает, что самая длинная активная победная серия (13) в полутяжелом весе принадлежит Джону Джонсу, но он отказался от титула чемпиона и поднялся в тяжелый вес.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые