Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул

Ян Блахович победил Исраэля Адесанью в чемпионском бою на турнире UFC 259 и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Для Адесаньи это первое поражение в карьере, до этого у него было 20 побед подряд.

Блахович чуть не вылетел из UFC из-за четырех поражений. Его спасли жена, убедившая организаторов, и смена тренера

К январю 2014 года у Блаховича была статистка 17-3 в профессиональных боях. Тогда он подписал контракт с UFC и дебютировал с победы. Но потом – четыре поражения в пяти боях.

После четвертого поражения Блахович был под угрозой увольнения из UFC. Его менеджер и жена Дорота Юрковская в ту ночь отправляла сообщения матчмейкеру Мику Мейнарду. Потом говорила:

«Боже мой, я думала, его уволят. Серьезно. Я ожидала, что мне ответят, что он уволен. Я написала им много писем, чтобы они дали Яну еще один шанс. Это была очень тяжелая ночь. Их следующий ивент должен был проходить в Польше. И я сказала, что Ян – большая звезда в Польше. Это был мой последний аргумент».