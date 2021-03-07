Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
Ян Блахович победил Исраэля Адесанью в чемпионском бою на турнире UFC 259 и защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Для Адесаньи это первое поражение в карьере, до этого у него было 20 побед подряд.
Блахович чуть не вылетел из UFC из-за четырех поражений. Его спасли жена, убедившая организаторов, и смена тренера
К январю 2014 года у Блаховича была статистка 17-3 в профессиональных боях. Тогда он подписал контракт с UFC и дебютировал с победы. Но потом – четыре поражения в пяти боях.
После четвертого поражения Блахович был под угрозой увольнения из UFC. Его менеджер и жена Дорота Юрковская в ту ночь отправляла сообщения матчмейкеру Мику Мейнарду. Потом говорила:
«Боже мой, я думала, его уволят. Серьезно. Я ожидала, что мне ответят, что он уволен. Я написала им много писем, чтобы они дали Яну еще один шанс. Это была очень тяжелая ночь. Их следующий ивент должен был проходить в Польше. И я сказала, что Ян – большая звезда в Польше. Это был мой последний аргумент».
Организаторы оставили Блаховича. Турнир действительно прошел в Польше – в городе Гданьск. Блахович победил Девина Кларка. Потом у него было еще девять боев: 8 побед и 1 поражение. Перед боем с Адесаньей Блахович стал чемпионом в полутяжелом весе. А теперь защитил титул.
Круто: пик его карьеры начался именно после того тех четырех поражений и в 34 года. Сейчас Блаховичу 38.
Сам он говорит, что поражения случились из-за давления со стороны команды тренеров. Они утверждали, что ему нужно сделать акцент на борьбе, хотя до этого сильной стороной Блаховича была стойка:
«Они изменили мой стиль, и это было большой ошибкой. Они пытались превратить мои тейкдауны и удары в чистую борьбу. И потом я сказал тренерам: «Окей, это работает для вас, но не для меня». В итоге Блахович сменил тренера. И после этого случилась его серия побед.
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Чуть-чуть про его героиню-жену
Дорота Юрковская работает в спорте: занимается логистикой федерации KSW + ведет дела Блаховича. Он называет ее «практически первой любовью». В 2017-м Блахович сделал Дороте предложение на крыше небоскреба, а потом сказал, что это было сложнее драки.
Сама Дорота обожает Блаховича и только хвалит:
«В Польше его узнают везде, в самых неожиданных местах, это безумие. Идя по лесу, его останавливают люди и кричат: «Эй, чемпион!» Когда мы приехали в его родной город, там все было в его фанатах. Ян ожидал, возможно, увидеть на вокзале друзей и семью, но то, что произошло, о боже – это было потрясающе.
Кто-то считает его неудачником. Серьезно, ему плевать на это. Это придает ему только больше уверенности».