Гловер Тейшейра
UFC
UFC 267
Блахович – Тейшейра
#Гловер Тейшейра #UFC #UFC 267 #Блахович – Тейшейра
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Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года

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Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича удушающим приемом на турнире UFC 267. Так он продлил серию до шести побед подряд.

Несколько цифр от ESPN – официального вещателя турнира UFC 267:

  • Тейшейра выиграл первый титул в 42 года. Это рекорд по возрасту именно на момент первого титула.
  • Только три бойца брали титулы UFC после 40-летия: Кормье, Тейшейра, Кутюр.
  • Тейшейра уже дрался за титул в 2014-м. Тогда у него было поражение в 34 года.

Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го

Подтверждение от UFC: возраст Тейшейры на момент первого чемпионства – 42 года и два дня.

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Источник:
ESPN
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