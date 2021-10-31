Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года

Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича удушающим приемом на турнире UFC 267. Так он продлил серию до шести побед подряд.

Несколько цифр от ESPN – официального вещателя турнира UFC 267:

Тейшейра выиграл первый титул в 42 года. Это рекорд по возрасту именно на момент первого титула.

Только три бойца брали титулы UFC после 40-летия: Кормье, Тейшейра, Кутюр.

Тейшейра уже дрался за титул в 2014-м. Тогда у него было поражение в 34 года.

Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го

Подтверждение от UFC: возраст Тейшейры на момент первого чемпионства – 42 года и два дня.