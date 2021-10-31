Гловер Тейшейра
UFC
UFC 267
Блахович – Тейшейра
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Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
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Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича удушающим приемом на турнире UFC 267. Так он продлил серию до шести побед подряд.
Несколько цифр от ESPN – официального вещателя турнира UFC 267:
- Тейшейра выиграл первый титул в 42 года. Это рекорд по возрасту именно на момент первого титула.
- Только три бойца брали титулы UFC после 40-летия: Кормье, Тейшейра, Кутюр.
- Тейшейра уже дрался за титул в 2014-м. Тогда у него было поражение в 34 года.
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
Подтверждение от UFC: возраст Тейшейры на момент первого чемпионства – 42 года и два дня.
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