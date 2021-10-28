Блахович – Тейшейра
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Превью титульного боя Блахович – Тейшейра
3 часа назад
Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут титульный бой в полутяжелом весе на турнире UFC 267. Блахович проведет первую защиту пояса.
Блахович имеет победную серию из пяти боев в UFC. В марте 2021 года он победил Исраэля Адесанью в бою за титул. Для Адесаньи это поражение стало первым в карьере.
Карьерная статистика бразильца Гловера Тейшейры – 32 победы и семь поражений. Тейшейра не проигрывает в UFC с 2018 года.
UFC выпустил к этому бою отдельное видео с архивными кадрами:
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