Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе

Ян Блахович и Гловер Тейшейра провели бой на UFC 267 в Абу-Даби. Тейшейра победил и стал чемпионом в полутяжелом весе. Ян Блахович сдался во втором раунде.

Это первая защита Блаховича. В марте-2021 он победил Исраэля Адесанью, а теперь проиграл Блаховича.

До этого Блахович и Тейшейра выиграли по пять боев подряд. Тейшейра провел первый бой в 2021 году, Блахович – второй.

Результаты всех боев UFC 267