Блахович – Тейшейра
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
UFC 267
#Блахович – Тейшейра #UFC #Гловер Тейшейра #Ян Блахович #UFC 267 #Блахович – Тейшейра
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Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе

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Ян Блахович и Гловер Тейшейра провели бой на UFC 267 в Абу-Даби. Тейшейра победил и стал чемпионом в полутяжелом весе. Ян Блахович сдался во втором раунде.

  • Это первая защита Блаховича. В марте-2021 он победил Исраэля Адесанью, а теперь проиграл Блаховича.
  • До этого Блахович и Тейшейра выиграли по пять боев подряд. Тейшейра провел первый бой в 2021 году, Блахович – второй.

Результаты всех боев UFC 267

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Источник:
Гол.ру
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#Блахович – Тейшейра