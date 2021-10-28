UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Ян Блахович
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
#UFC 267 #Ян – Сэндхаген #Блахович – Тейшейра #UFC #Петр Ян #Махачев – Хукер #Хамзат Чимаев #Александр Волков #Ислам Махачев #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Ян Блахович
Главные участники турнира UFC 267
4 часа назад
Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби. В большинстве боев заявлены бойцы из России.
UFC 267 стартует 30 октября в 17:30 по Москве. Поединки основного карда начнутся в 21:00.
Основные звезды этого номерного турнира:
- Ян Блахович. Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Он проведет первую защиту титула. Блахович ранее первым победил Исраэля Адесанью.
- Петр Ян. Владел титулом UFC в легчайшем весе, но проиграл его Стерлингу из-за нарушения правил. Теперь подерется за временный пояс.
- Ислам Махачев. Идет в UFC на серии из восьми побед подряд. Первое и единственное поражение было в 2015 году.
- Хамзат Чимаев. Карьерная статистика – 9:0. Показатели в UFC – 3:0. Чимаев провел все бои в промоушене в 2020 году, но дальше пропал из-за коронавируса и других проблем.
- Александр Волков. Тяжеловес из России, который в последнее время стал чаще проигрывать. Волков выиграл только половину из шести последних боев.
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