UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Ян Блахович
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
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#UFC 267 #Ян – Сэндхаген #Блахович – Тейшейра #UFC #Петр Ян #Махачев – Хукер #Хамзат Чимаев #Александр Волков #Ислам Махачев #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Ян Блахович

Главные участники турнира UFC 267

4 часа назад

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби. В большинстве боев заявлены бойцы из России.

UFC 267 стартует 30 октября в 17:30 по Москве. Поединки основного карда начнутся в 21:00.

Основные звезды этого номерного турнира:

  • Ян Блахович. Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. Он проведет первую защиту титула. Блахович ранее первым победил Исраэля Адесанью.
  • Петр Ян. Владел титулом UFC в легчайшем весе, но проиграл его Стерлингу из-за нарушения правил. Теперь подерется за временный пояс.
  • Ислам Махачев. Идет в UFC на серии из восьми побед подряд. Первое и единственное поражение было в 2015 году.
  • Хамзат Чимаев. Карьерная статистика – 9:0. Показатели в UFC – 3:0. Чимаев провел все бои в промоушене в 2020 году, но дальше пропал из-за коронавируса и других проблем.
  • Александр Волков. Тяжеловес из России, который в последнее время стал чаще проигрывать. Волков выиграл только половину из шести последних боев.

Все бои турнира UFC 267. Там подерутся Ян, Махачев и Чимаев

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Источник:
Гол.ру
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#Блахович – Тейшейра
#UFC
#Петр Ян
#Махачев – Хукер
#Хамзат Чимаев
#Александр Волков
#Ислам Махачев
#Волков – Тыбура
#Джинглианг – Чимаев
#Ян Блахович