Блахович – Тейшейра
UFC 267
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
2 часа назад
Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут бой за чемпионский титул в полутяжелой весовой категории. Этот поединок возглавит турнир UFC 267.
Телеканал РЕН ТВ покажет бой Блаховича и Тейшейры в прямом эфире. Он начнется 30 октября примерно в 23:30 по московскому времени. Другие варианты просмотра: UFC Fight Pass, More TV, Wink.
Блахович владеет титулом в полутяжелом весе. Бой против Тейшейры – его первая защита титула. В марте 2021 года Блахович выиграл титульный бой у Исраэля Адесаньи.
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