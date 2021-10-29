Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут бой за чемпионский титул в полутяжелой весовой категории. Этот поединок возглавит турнир UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой Блаховича и Тейшейры в прямом эфире. Он начнется 30 октября примерно в 23:30 по московскому времени. Другие варианты просмотра: UFC Fight Pass, More TV, Wink.

Блахович владеет титулом в полутяжелом весе. Бой против Тейшейры – его первая защита титула. В марте 2021 года Блахович выиграл титульный бой у Исраэля Адесаньи.

Превью титульного боя Блахович – Тейшейра