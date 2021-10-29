Блахович – Тейшейра
UFC 267
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
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#Блахович – Тейшейра #UFC 267 #UFC #Гловер Тейшейра #Ян Блахович

Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

2 часа назад

Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут бой за чемпионский титул в полутяжелой весовой категории. Этот поединок возглавит турнир UFC 267.

Телеканал РЕН ТВ покажет бой Блаховича и Тейшейры в прямом эфире. Он начнется 30 октября примерно в 23:30 по московскому времени. Другие варианты просмотра: UFC Fight Pass, More TV, Wink.

Блахович владеет титулом в полутяжелом весе. Бой против Тейшейры – его первая защита титула. В марте 2021 года Блахович выиграл титульный бой у Исраэля Адесаньи.

Превью титульного боя Блахович – Тейшейра

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РЕН ТВ
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