UFC 267
UFC
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Джинглианг – Чимаев
Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева
4 часа назад
UFC показал видео, которое посвящено турниру UFC 267. Ивент состоится 30 октября в Абу-Даби.
UFC анонсирует турнир через четыре боя:
- Ян Блахович – Гловер Тейшейра. Бой за титул в полутяжелом весе.
- Петр Ян – Кори Сэндхаген. Бой за временный титул в легчайшем весе.
- Ислам Махачев – Дэн Хукер. Махачев победил в UFC восемь раз подряд.
- Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев. Чимаев идет на серии из трех побед подряд.
В основном карде подерутся Александр Волков и Магомед Анкалаев. Всего на турнире выступят десять бойцов из России.
В предварительном карде состоятся поединки Зубайры Тухугова и Тагира Уланбекова. Турнир UFC 267 пройдет на «Этихад Арене».
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