Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева

UFC показал видео, которое посвящено турниру UFC 267. Ивент состоится 30 октября в Абу-Даби.

UFC анонсирует турнир через четыре боя:

В основном карде подерутся Александр Волков и Магомед Анкалаев. Всего на турнире выступят десять бойцов из России.

В предварительном карде состоятся поединки Зубайры Тухугова и Тагира Уланбекова. Турнир UFC 267 пройдет на «Этихад Арене».

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