UFC 267
UFC
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Джинглианг – Чимаев
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#UFC 267 #UFC #Блахович – Тейшейра #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген

Проморолик турнира UFC 267. Анонсированы бои Яна, Чимаева и Махачева

4 часа назад

UFC показал видео, которое посвящено турниру UFC 267. Ивент состоится 30 октября в Абу-Даби.

UFC анонсирует турнир через четыре боя:

В основном карде подерутся Александр Волков и Магомед Анкалаев. Всего на турнире выступят десять бойцов из России.

В предварительном карде состоятся поединки Зубайры Тухугова и Тагира Уланбекова. Турнир UFC 267 пройдет на «Этихад Арене».

Все бои турнира UFC 267

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Источник:
инстаграм UFC
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UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
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#Махачев – Хукер
#Ян – Сэндхаген