Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267

Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби. Он стартует в 17:30 по московскому времени. Начало боев основного карда запланировано на 21:00 по Москве.

Титульный поединок Яна Блаховича и Гловера Тейшейры возглавляет этот ивент. Они подерутся за пояс UFC в полутяжелом весе. Прямо сейчас им владеет Блахович.

Бой Блахович – Тейшейра начнется 30 октября примерно в 23:30 по московскому времени. Перед ним состоятся еще пять боев основного карда.

Превью титульного боя Блахович – Тейшейра

Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267