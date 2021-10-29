Блахович – Тейшейра
UFC 267
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
2 часа назад
Турнир UFC 267 пройдет 30 октября в Абу-Даби. Он стартует в 17:30 по московскому времени. Начало боев основного карда запланировано на 21:00 по Москве.
Титульный поединок Яна Блаховича и Гловера Тейшейры возглавляет этот ивент. Они подерутся за пояс UFC в полутяжелом весе. Прямо сейчас им владеет Блахович.
Бой Блахович – Тейшейра начнется 30 октября примерно в 23:30 по московскому времени. Перед ним состоятся еще пять боев основного карда.
Превью титульного боя Блахович – Тейшейра
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
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