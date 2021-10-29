Блахович – Тейшейра
UFC 267
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
2 часа назад
Бой Яна Блаховича и Гловера Тейшейры возглавит турнир UFC 267. Это титульный поединок в полутяжелой весовой категории. Котировки букмекеров:
- Победа Блаховича – 1,25
- Победа Тейшейры – 4,00
Блахович имеет 28 побед и восемь поражений по карьерной статистике в MMA. Он идет на победной серии из пяти боев. В 2021 году Блахович победил Адесанью.
Статистика Тейшейры – 32 победы и семь поражений. Тейшейре 42 года. Последний раз он проигрывал в 2018 году. Потом выиграл пять боев подряд.
Именно Блахович прямо сейчас владеет поясом UFC в полутяжелом весе. Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби.
Превью титульного боя Блахович – Тейшейра
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые