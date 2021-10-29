Блахович – Тейшейра
UFC 267
UFC
Гловер Тейшейра
Ян Блахович
Поделиться:
Комментарии:
0
#Блахович – Тейшейра #UFC 267 #UFC #Гловер Тейшейра #Ян Блахович

Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

2 часа назад

Бой Яна Блаховича и Гловера Тейшейры возглавит турнир UFC 267. Это титульный поединок в полутяжелой весовой категории. Котировки букмекеров:

  • Победа Блаховича – 1,25
  • Победа Тейшейры – 4,00

Блахович имеет 28 побед и восемь поражений по карьерной статистике в MMA. Он идет на победной серии из пяти боев. В 2021 году Блахович победил Адесанью.

Статистика Тейшейры – 32 победы и семь поражений. Тейшейре 42 года. Последний раз он проигрывал в 2018 году. Потом выиграл пять боев подряд.

Именно Блахович прямо сейчас владеет поясом UFC в полутяжелом весе. Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби.

Превью титульного боя Блахович – Тейшейра

Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
UFC 267 – особенный ивент для России. Наши почти в каждом бое, а под часовой пояс турнир специально переехал в Абу-Даби
Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Блахович – Тейшейра
#UFC 267
#UFC
#Гловер Тейшейра
#Ян Блахович