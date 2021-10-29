Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

Бой Яна Блаховича и Гловера Тейшейры возглавит турнир UFC 267. Это титульный поединок в полутяжелой весовой категории. Котировки букмекеров:

Победа Блаховича – 1,25

Победа Тейшейры – 4,00

Блахович имеет 28 побед и восемь поражений по карьерной статистике в MMA. Он идет на победной серии из пяти боев. В 2021 году Блахович победил Адесанью.

Статистика Тейшейры – 32 победы и семь поражений. Тейшейре 42 года. Последний раз он проигрывал в 2018 году. Потом выиграл пять боев подряд.

Именно Блахович прямо сейчас владеет поясом UFC в полутяжелом весе. Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби.

Превью титульного боя Блахович – Тейшейра

Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267