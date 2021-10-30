Блахович – Тейшейра
UFC
Гловер Тейшейра
UFC 267
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Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
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Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе. Это главный поединок на турнире UFC 267.
Пока титулом владеет Блахович – это будет его первая защита. Тейшейра никогда не выигрывал титул, хотя ему уже 42 года.
В 40 лет он начал историческую серию, которая продолжается до сих пор:
- Сантос – сабмишн
- Смит – технический нокаут
- Крылов – раздельное решение
- Куцелаба – сабмишн
- Роберсон – сабмишн
Карьерная статистика Гловера Тейшейры – 32 победы и семь поражений. Блахович выиграл 28 боев и проиграл восемь.
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
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