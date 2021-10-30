Блахович – Тейшейра
UFC
Гловер Тейшейра
UFC 267
#Блахович – Тейшейра #UFC #Гловер Тейшейра #UFC 267
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Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+

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Ян Блахович и Гловер Тейшейра проведут бой за титул UFC в полутяжелом весе. Это главный поединок на турнире UFC 267.

Пока титулом владеет Блахович – это будет его первая защита. Тейшейра никогда не выигрывал титул, хотя ему уже 42 года.

В 40 лет он начал историческую серию, которая продолжается до сих пор:

  • Сантос – сабмишн
  • Смит – технический нокаут
  • Крылов – раздельное решение
  • Куцелаба – сабмишн
  • Роберсон – сабмишн

Карьерная статистика Гловера Тейшейры – 32 победы и семь поражений. Блахович выиграл 28 боев и проиграл восемь.

Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267

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Источник:
MMA Junkie
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