Дата проведения турнира UFC 267

Номерной турнир UFC 267 состоится в Абу-Даби. Он пройдет 30 октября. Бои предварительного карда начнутся в 17:30 по Москве. Основной кард стартует в 21:00.

На турнире UFC 267 Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Победитель подерется за пояс с Алджамейном Стерлингом.

Ислам Махачев, Александр Волков, Хамзат Чимаев – все они выступят на ивенте в Абу-Даби. Всего на UFC 267 заявлены десять бойцов из России.

Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе.

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