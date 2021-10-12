UFC 267
UFC
Ислам Махачев
Александр Волков
Петр Ян
Хамзат Чимаев
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Блахович – Тейшейра
Волков – Тыбура
Джинглианг – Чимаев
Анкалаев – Оздемир
#UFC 267 #UFC #Петр Ян #Хамзат Чимаев #Ислам Махачев #Александр Волков #Анкалаев – Оздемир #Блахович – Тейшейра #Волков – Тыбура #Джинглианг – Чимаев #Махачев – Хукер #Ян – Сэндхаген
Дата проведения турнира UFC 267
48 минут назад
Номерной турнир UFC 267 состоится в Абу-Даби. Он пройдет 30 октября. Бои предварительного карда начнутся в 17:30 по Москве. Основной кард стартует в 21:00.
На турнире UFC 267 Петр Ян подерется с Кори Сэндхагеном за титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе. Победитель подерется за пояс с Алджамейном Стерлингом.
Ислам Махачев, Александр Волков, Хамзат Чимаев – все они выступят на ивенте в Абу-Даби. Всего на UFC 267 заявлены десять бойцов из России.
Ян Блахович и Гловер Тейшейра подерутся за титул в полутяжелом весе.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые