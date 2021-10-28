UFC 267
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Волков – Тыбура
Анкалаев – Оздемир
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#UFC 267 #Ян – Сэндхаген #Махачев – Хукер #Анкалаев – Оздемир #Волков – Тыбура

В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером

2 часа назад

UFC провел битвы взглядов перед турниром UFC 267. Он состоится 30 октября, на нем пройдут два титульных боя:

  • 🇵🇱 Ян Блахович и 🇧🇷 Гловер Тейшейра – за пояс в полутяжелом весе
  • 🇷🇺 Петр Ян и 🇺🇸 Кори Сэндхаген – за временный пояс в наилегчайшем весе
     

 

Всего в основном карде подерутся четверо россиян.

  • 🇷🇺 Ислам Махачев – 🇦🇺 Дэн Хукер
  • 🇷🇺 Александр Волков – 🇵🇱 Марчин Тыбура
  • 🇷🇺 Магомед Анкалаев –  🇨🇭 Волкан Оздемир

 

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Главные участники турнира UFC 267

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Источник:
твиттер UFC
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#Махачев – Хукер
#Анкалаев – Оздемир
#Волков – Тыбура