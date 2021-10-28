UFC 267
Махачев – Хукер
Ян – Сэндхаген
Волков – Тыбура
Анкалаев – Оздемир
В Абу-Даби прошли битвы взглядов перед UFC 267. Ян встретился с Сэндхагеном, Махачев – с Хукером
2 часа назад
UFC провел битвы взглядов перед турниром UFC 267. Он состоится 30 октября, на нем пройдут два титульных боя:
- 🇵🇱 Ян Блахович и 🇧🇷 Гловер Тейшейра – за пояс в полутяжелом весе
- 🇷🇺 Петр Ян и 🇺🇸 Кори Сэндхаген – за временный пояс в наилегчайшем весе
Всего в основном карде подерутся четверо россиян.
- 🇷🇺 Ислам Махачев – 🇦🇺 Дэн Хукер
- 🇷🇺 Александр Волков – 🇵🇱 Марчин Тыбура
- 🇷🇺 Магомед Анкалаев – 🇨🇭 Волкан Оздемир
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые