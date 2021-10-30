За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд

Хамзат Чимаев провел бой против Ли Джинглианга на UFC 267. Перед ним Чимаев не дрался год. Бойцы провели в октагоне 3 минуты и 16 секунд. На этой отметке Чимаев победил удушающим приемом.

Это был его четвертый бой в UFC. Там он дебютировал в 2020 году и за два месяца провел три боя – во всех досрочно победил.

Три из четырех его боев в UFC состоялись в Абу-Даби. Суммарно он провел в них 9:38. В предыдущем бою он победил нокаутом за 17 секунд.