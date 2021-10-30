Хамзат Чимаев
UFC
UFC 267
Джинглианг – Чимаев
#Хамзат Чимаев #UFC #UFC 267 #Джинглианг – Чимаев
Поделиться:

За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд

0

Хамзат Чимаев провел бой против Ли Джинглианга на UFC 267. Перед ним Чимаев не дрался год. Бойцы провели в октагоне 3 минуты и 16 секунд. На этой отметке Чимаев победил удушающим приемом.

Это был его четвертый бой в UFC. Там он дебютировал в 2020 году и за два месяца провел три боя – во всех досрочно победил.

Три из четырех его боев в UFC состоялись в Абу-Даби. Суммарно он провел в них 9:38. В предыдущем бою он победил нокаутом за 17 секунд.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хамзат Чимаев
#UFC
#UFC 267
#Джинглианг – Чимаев