Сколько Адесанья заработал за бой с Блаховичем на UFC 259

Исраэль Адесанья проиграл Яну Блаховичу в бою за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Их бой проходил на турнире UFC 259. Перед ним Адесанья имел карьерную статистику из 20 побед в MMA. Поражение в бою с Блаховичем стало для него первым в карьере. Одна из фраз Адесаньи сразу после боя: «Я заработал несколько миллионов – и все хорошо».

Сайт MMA Salaries пишет, что миллион долларов – базовый оклад Адесаньи в этом бою. MMA Salaries сделал такие выводы на основе предыдущих контрактов Адесаньи. SportingFree рассказывает о других данных: гарантированные 600 тысяч долларов + 40 тысяч рекламного бонуса + 50 тысяч в виде еще одного бонуса.

Что еще надо об этом знать:

💵 The Sports Daily подсчитывал общий карьерный доход за карьеру Адесаньи в UFC. Перед боем с Блаховичем он составлял почти 3 миллиона долларов.

💵 Ни один из бойцов основного карда не получил денежные бонусы на турнире UFC 259. UFC выплатил по 50 тысяч долларов двум бойцам из прелимов.

💵 Ислам Махачев рассказывал в интервью «СЭ», что в UFC существует специальный бонус от Дэйны Уайта. Он отправляет каждому бойцу по несколько тысяч долларов.

💵 UFC не раскрывает официальные доходы бойцов. К их контракту добавляются деньги от продажи платных трансляций. Обычно это высчитывается позже.

Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда