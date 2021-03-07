Блахович – Адесанья
UFC 259
MMA
Исраэль Адесанья
Ян Блахович
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#Блахович – Адесанья #UFC 259 #MMA #Исраэль Адесанья #Ян Блахович

Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда

6 часов назад

Ян Блахович победил Исраэля Адесанью в чемпионском бою на турнире UFC 259. Он защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Судьи единогласным решением отдали победу Блаховичу. Он победил Адесанью по всем статистическим показателям.

Официальный сайт UFC

Адесанья в одном из раундов даже перебил Блаховича. Четвертый раунд Блахович выиграл по общему числу ударов – 51:15. В пятом его преимущество было еще больше – 64:16.

Адесанья впервые в карьере проиграл профессиональный бой в MMA. Он остается обладателем титула UFC в среднем весе. Блахович идет на серии из пяти побед подряд.

Результаты всех боев на UFC 259

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
UFC
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