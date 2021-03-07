Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда

Адесанья в одном из раундов даже перебил Блаховича. Четвертый раунд Блахович выиграл по общему числу ударов – 51:15. В пятом его преимущество было еще больше – 64:16.

Адесанья впервые в карьере проиграл профессиональный бой в MMA. Он остается обладателем титула UFC в среднем весе. Блахович идет на серии из пяти побед подряд.

Результаты всех боев на UFC 259