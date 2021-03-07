Сколько Ян заработал за бой со Стерлингом на UFC 259
Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 259. Их бой завершился в четвертом раунде, когда Ян нанес запрещенный удар коленом. Подробно мы рассказывали об этом пункте в правилах в отдельном материале. Ян потерял чемпионский титул в легчайшем весе, но Дэйна Уайт уже пообещал скорую организацию реванша.
Сайт MMA Salaries пишет, что Ян заработал за этот бой 500 тысяч долларов. Это его базовый оклад только за выход на чемпионский бой. MMA Salaries подчеркивает, что UFC не разглашает официальные доходы. Эта сумма основана на предыдущих контрактах.
Никаких бонусов Ян не получил, а общий доход Стерлинга составил 200 тысяч долларов (100+100). По такой же схеме складывался доход Яна, когда он сам был претендентом на титул.
Тогда Ян заработал 230 тысяч долларов. Потом рассказывал, что потратит гонорар от UFC на дом для мамы. Общий карьерный доход Яна перед боем против Стерлинга составлял 871 тысячу долларов. Такие данные расписывал сайт The Sports Daily. Там публикуются доходы бойцов за каждый бой. Они складываются без учета бонусов от продажи платных трансляций.
Forbes подробно рассказывал о доходах в UFС c учетом платных трансляций: «Если продано меньше 200 тысяч трансляций, обладатель пояса бонусов не получает. Если от 200 до 400 тысяч, то бойцу платят около доллара с каждой покупки после 200 тысяч. Если от 400 до 600 тысяч, то по 1,5 доллара после 400 тысяч. И т.д». Поэтому все подсчеты по бонусам проходят позже.
В том же материале Forbes есть рассказ о конкретных доходах за бои у Петра Яна. Дебют в UFC принес ему 43,5 тысячи долларов. Ян дважды подписывал контракт с UFC на улучшенных условиях. Его доход за первый чемпионский бой вырос в десять раз, если сравнивать с дебютом. Так говорил менеджер Саят Абдрахманов.
В интервью «СЭ» Петр Ян подтверждал, что сейчас много зарабатывает на боях. В 2013 году он получал за бои по 20 тысяч рублей. Сейчас имеет такие деньги, которые можно заработать за 10-15 лет на обычной работе. «Думаю каждый боец в UFC зарабатывает себе на жизнь и каждый должен понимать и осознавать, что ваше здоровье – это временный фактор», – говорил Ян.
Денежные бонусы за выступление на UFC 259 получили бойцы, которые не дрались в основном карде