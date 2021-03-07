Сколько Ян заработал за бой со Стерлингом на UFC 259

Петр Ян проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 259. Их бой завершился в четвертом раунде, когда Ян нанес запрещенный удар коленом. Подробно мы рассказывали об этом пункте в правилах в отдельном материале. Ян потерял чемпионский титул в легчайшем весе, но Дэйна Уайт уже пообещал скорую организацию реванша.

Сайт MMA Salaries пишет , что Ян заработал за этот бой 500 тысяч долларов . Это его базовый оклад только за выход на чемпионский бой. MMA Salaries подчеркивает, что UFC не разглашает официальные доходы. Эта сумма основана на предыдущих контрактах.

Никаких бонусов Ян не получил, а общий доход Стерлинга составил 200 тысяч долларов (100+100). По такой же схеме складывался доход Яна, когда он сам был претендентом на титул.

Тогда Ян заработал 230 тысяч долларов. Потом рассказывал, что потратит гонорар от UFC на дом для мамы. Общий карьерный доход Яна перед боем против Стерлинга составлял 871 тысячу долларов. Такие данные расписывал сайт The Sports Daily. Там публикуются доходы бойцов за каждый бой. Они складываются без учета бонусов от продажи платных трансляций.