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UFC 259
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UFC 259
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Чемпионка UFC отпраздновала победу вместе с женой и дочерью. Говорит: «Львица с ребенком еще опаснее»
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#Аманда Нуньес
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Сколько Ян заработал за бой со Стерлингом на UFC 259
#Ян – Стерлинг
Блахович остался в UFC благодаря жене, которая уговорила организаторов. Теперь у него девять побед и чемпионский титул
#Блахович – Адесанья
Сколько Махачев заработал за бой с Добером на UFC 259
#Махачев – Добер
Стерлинг пропустил удар, когда касался пола тремя точками – поэтому Яна забанили. Это правило бесит даже Уайта
#Петр Ян
Ян странно лишился титула чемпиона UFC: ударил коленом, когда это запрещено. Думал, что тот был на корточках
#Петр Ян
Хабиб секундировал Махачева: напоил водой, подсказывал в углу, одобрил борьбу: «Молодец!»
#Хабиб Нурмагомедов
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
#Ислам Махачев
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
#Ислам Махачев
Соперник Яна рос на издевательствах отца. Он унижал, бил мать и называл борьбу спортом для геев
#Алджамейн Стерлинг
Петр Ян рос в деревне с семью братьями и сестрами. Теперь отправляет деньги с UFC на дом маме, которая их всех воспитала
#Петр Ян
Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой
#Исраэль Адесанья
Онлайн-трансляция боя Махачев – Добер и боя Ян – Стерлинг на UFC 259
#UFC 259
Ян попал в ММА благодаря желанию заработать. Семь лет назад он работал охранником, а сейчас взял титул UFC
#Петр Ян