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UFC 259
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UFC 259
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Сколько Адесанья заработал за бой с Блаховичем на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
«У меня были поражения в кикбоксинге, в любви и в жизни». Адесанья отреагировал на первое поражение в UFC
#Блахович – Адесанья
MMA
UFC организует реванш боя Ян – Стерлинг
#Ян – Стерлинг
MMA
Денежные бонусы за выступление на UFC 259 получили бойцы, которые не дрались в основном карде
#UFC 259
MMA
Блахович выбросил 184 удара по Адесанье. 115 – за два последних раунда
#Блахович – Адесанья
MMA
«Я просто совершил ошибку и заплатил за нее». Реакция Яна после запрещенного удара в чемпионском бою
#Ян – Стерлинг
MMA
Результаты всех боев на UFC 259
#UFC 259
MMA
Блахович победил Адесанью на UFC 259. Он защитил титул чемпиона в полутяжелом весе
#Блахович – Адесанья
MMA
Ян завершил победную серию в легчайшем весе на семи боях. Это рекорд, который он делит с двумя бойцами
#Петр Ян
MMA
Нуньес несколько раз защитила титулы в разных весовых категориях. Это первый случай в истории UFC
#Аманда Нуньес
MMA
Нуньес победила Андерсон в чемпионском бою на UFC 259
#Аманда Нуньес
MMA
На момент остановки боя Стерлинг проигрывал Яну раздельным решением судей
#Ян – Стерлинг
MMA
Ян потерял чемпионский пояс UFC. Результат боя против Стерлинга – дисквалификация за удар коленом
#Ян – Стерлинг
MMA
Махачев выбросил 102 удара в бою с Добером. Сам Добер – 14
#Махачев – Добер
MMA
Махачев выиграл у Добера удушающим приемом на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Доминик Круз победил в UFC впервые с 2016 года
#Доминик Круз
MMA
Русский боец Аскаров победил Бенавидеса на турнире UFC 259
#Аскар Аскаров
MMA
Во сколько начнется бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Прогноз на бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Где смотреть бой Блахович – Адесанья на UFC 259
#Блахович – Адесанья
MMA
Где смотреть бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Полный кард турнира UFC 259
#UFC 259
MMA
Во сколько начнется бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Во сколько начнется бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Битва взглядов Яна и Стерлинга перед UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Прогноз на бой Ян – Стерлинг на UFC 259
#Ян – Стерлинг
MMA
Прогноз на бой Махачев – Добер на UFC 259
#Махачев – Добер
MMA
Аманда Нуньес и Меган Андерсон подерутся на UFC 259
#UFC 259
MMA
Бой между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей – главное событие UFC 259
#UFC 259
MMA
Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 259
#Петр Ян