Блахович – Адесанья
UFC 259
UFC
MMA
Исраэль Адесанья
Ян Блахович
Поделиться:
Комментарии:
0
#Блахович – Адесанья #UFC 259 #MMA #UFC #Исраэль Адесанья #Ян Блахович

Прогноз на бой Блахович – Адесанья на UFC 259

вчера, 16:51

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бой Яна Блаховича и Исраэля Адесаньи – главное событие на турнире UFC 259. Они подерутся за чемпионский титул в полутяжелом весе. Сейчас им владеет Блахович.

Котировки букмекеров:

Победа Блаховича – 2,95

Победа Адесаньи – 1,40

Исраэль Адесанья имеет за карьеру в MMA 20 победных боев. Адесанья ни разу не проигрывал. Ему 31 год.

Ян Блахович провел в MMA 35 боев. Его статистика: 28 побед и семь поражений. 38-летний Блахович идет на серии из четырех побед подряд.

Блахович признал, что остается номинальным аутсайдером в этом бою. Из качеств Адесаньи он выделил скорость. Цель – победа, чтобы заслужить уважение.

Сам Адесанья впервые проведет бой в полутяжелом весе. Дальше обещает возвращение в средний вес, где уже имеет чемпионский титул.

Где смотреть бой Блахович – Адесанья на UFC 259

Полный кард турнира UFC 259

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Карьеру чемпиона UFC сделали боевики и аниме. Сейчас он танцует перед клеткой с группой
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Блахович – Адесанья
#UFC 259
#MMA
#UFC
#Исраэль Адесанья
#Ян Блахович