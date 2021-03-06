Прогноз на бой Блахович – Адесанья на UFC 259
Бой Яна Блаховича и Исраэля Адесаньи – главное событие на турнире UFC 259. Они подерутся за чемпионский титул в полутяжелом весе. Сейчас им владеет Блахович.
Котировки букмекеров:
Победа Блаховича – 2,95
Победа Адесаньи – 1,40
Исраэль Адесанья имеет за карьеру в MMA 20 победных боев. Адесанья ни разу не проигрывал. Ему 31 год.
Ян Блахович провел в MMA 35 боев. Его статистика: 28 побед и семь поражений. 38-летний Блахович идет на серии из четырех побед подряд.
Блахович признал, что остается номинальным аутсайдером в этом бою. Из качеств Адесаньи он выделил скорость. Цель – победа, чтобы заслужить уважение.
Сам Адесанья впервые проведет бой в полутяжелом весе. Дальше обещает возвращение в средний вес, где уже имеет чемпионский титул.
Где смотреть бой Блахович – Адесанья на UFC 259