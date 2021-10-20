«Спартак» – это комедия о юности Уилла Смита. Так видит «Лестер», который постоянно анонсирует матчи отсылками к ситкомам

«Принц из Беверли-Хиллз» выходил с 1990 по 1996 годы, выиграл восемь наград «Эмми». Сюжет сериала такой: герой Смита уличный пацан подрался с серьезными людьми, для безопасности поехал жить к богатой тете – и там на контрасте персонажей завязывается комедия. По сюжету Уилл Смит играет вымышленную юность самого себя. Всего было снято шесть сезонов.

В 2020-м была новость, что ситком перезапустят и сделают более серьезным. Уилл Смит в проекте будет исполнительным продюсером.

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«Спартак», кстати, анонсировал тяжелую неделю («Лестер» и «Зенит») с отсылкой к сериалу «Пацаны».