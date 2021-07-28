«У меня есть два Майкла Джордана!» Уилл Смит сыграл в фильме об отце сестер Уильямс

Сейчас Уильямсу 79 лет, он в 2002 году развелся, женился на девушке, которая старше Винус на год, родил сына, снова развелся, увлекся фотографией и перенес несколько инсультов.

В прокат и на онлайн-сервисе HBO Max фильм выйдет 18 ноября этого года. Его режиссировал Рейнальдо Маркус Грин (снимал эпизоды сериала «Главарь», но крупных работ нет – только артхаус для фестиваля «Сандэнс»), главные роли тоже достались девушкам без больших ролей (Санийя Сидни и Деми Синглтон).

Сестры Уильямс тоже приняли участие. У них роль исполнительных продюсеров фильма.

Фильм должен был выйти в ноябре прошлого года (основные съемки прошли в январе 2020-го), но из-за ковида премьера перенеслась на год. Бюджет «Короля Ричарда» – 35,6 млн долларов.