Вы точно смотрели «Друзей»? Проверьте. Сложный тест на знание главного сериала в истории

27 мая вышел специальный эпизод «Друзей» (в России его можно посмотреть в «Амедиатеке»). В нем актеры не в своих образах, а в формате ток-шоу вспоминают времена съемок. Последний эпизод «Друзей» вышел в мае 2004-го, но сериал до сих пор остается культовым: цитаты, гифки, мемы – «Друзья» закрепились в медиапространстве. Но помните ли вы сериал в подробностях? Пройдите тест, чтобы узнать.