Друзья
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#Друзья

Вы точно смотрели «Друзей»? Проверьте. Сложный тест на знание главного сериала в истории

9 минут назад

27 мая вышел специальный эпизод «Друзей» (в России его можно посмотреть в «Амедиатеке»). В нем актеры не в своих образах, а в формате ток-шоу вспоминают времена съемок. Последний эпизод «Друзей» вышел в мае 2004-го, но сериал до сих пор остается культовым: цитаты, гифки, мемы – «Друзья» закрепились в медиапространстве. Но помните ли вы сериал в подробностях? Пройдите тест, чтобы узнать.

1/20
Эпизода с каким названием нет в «Друзьях»?

TBS

«Эпизод про тайный чулан»
«Эпизод с сапожками Моники»
«Эпизод, где все спят»
«Эпизод с сонограммой в конце»
2/20
От какой группы фанатеет Моника?

The Rolling Stones
Metallica
The Beatles
Nirvana
3/20
Одна из создательниц сериала Марта Кауффман говорила, что NBC ожидал тысячи звонков и угроз, но получил всего четыре жалобы. Реакции на что боялось ТВ?

TBS

На монолог с критикой правительства
На лесбийскую свадьбу
На измену от положительного героя
На тайный роман Моники и Чендлера
4/20
Сколько чашек кофе все друзья суммарно выпили за десять сезонов?

TBS

1154
1305
611
852
5/20
Какой факт не относится к Рэйчел?

TBS

По ходу сериала она поцеловала всех пятерых друзей
Ее день рождения в сериале отмечали чаще всего (пять раз)
У нее был парень, которого увела ее сестра
Она боится крокодилов
6/20
Сестры с каким именем нет у Джоуи?

TBS

Вероника
Мэри-Тереза
Нонна
Куки
7/20
Мэтт Леблан в третьем сезоне вывихнул плечо. Какая сцена появилась, чтобы повязка Джоуи была оправдана?

TBS

Росс сильно навалился на Джоуи, когда они праздновали гол в хоккее
Джоуи неудачно ударил в бильярде
Фиби попадает в Джоуи дротиком
Джоуи неудачно прыгает на кровати
8/20
Фиби играла на улице и какой-то парень случайно кинул ей в чехол от гитары презерватив. Кто это был?

TBS

Майк
Режиссер первого эпизода «Друзей»
Эдди
Фрэнк Буффе-младший
9/20
У кого из друзей аж три сезона не менялся возраст? (Что-что?)

TBS

У Моники
У Чендлера
У Росса
У Рэйчел
10/20
Какой факт о Чендлере ошибочный?

TBS

Моника случайно отрезала ему безымянный палец на левой ноге
Комплексовал из-за второго имени Мюриэл
Хочет переспать с Джессикой Рэбит. Да, мультипликационной героиней
Удалил третий сосок, когда от него сбежала девушка с протезированной ногой
11/20
Со сколькими мужчинами у Моники в сериале был секс?

TBS

25
14
6
21
12/20
Брюс Уиллис сыграл отца студентки, с которой встречался Росс и который за это ненавидел Росса. Но помирился с ним, когда Росс подслушал монолог перед зеркалом. Какое слово говорил себе героя Уиллиса?

TBS

Я упертый!
Я опытный!
Я утонченный!
Я опрятный!
13/20
В какую страну друзья отправляются в предпоследнем сезоне?

Netflix

Карибы
Барбадос
Куба
Мексика
14/20
Всего в сериале 236 эпизодов. Какого животного нет в названии ни одного из них?

TBS

Крысы
Собаки
Попугая
Акулы
15/20
Какой факт про Фиби правдивый?

Netflix

У нее понос, когда она пьет чай
Она не ест телятину, потому что боится ее темной ауры
Она встречалась с парнем из Таиланда
Она знает испанский и немецкий
16/20
Кто из актеров снял десять эпизодов «Друзей»?

TBS

Дэвид Швиммер (Росс)
Мэтт ЛеБлан (Джоуи)
Мэттью Перри (Чендлер)
Кортни Кокс (Моника)
17/20
У Фиби был возлюбленный – физик, который уехал в Минск. Спустя несколько лет они встретились. Какую фразу на русском он ей сказал?

TBS

«Эти колбы будут хранить твое тепло на улице Ленина»
«Добрый вечер и всего хорошего»
«Я так сильно люблю тебя, матушка»
«Пожалуйста, почисти мой мерный стакан»
18/20
В квартире Росса был постер на русском языке. Что за слоган?

TBS

«Учение – свет, а неученье – тьма»
«Чтобы строить – нужно знать. чтобы знать – нужно учиться»
«Учиться, учиться и еще раз учиться»
«Книга – твой лучший друг и товарищ»
19/20
Какая фамилия у Гантера?

TBS

Лебовски
Хоупс
Джонс
У него нет фамилии
20/20
Чего не было в последнем эпизоде сериала?

TBS

Росс слышит признание любви Рэйчел через автоответчик
Гантер признается в любви к Рэйчел
Чендлер разбивает настольный футбол, в котором застряли цыпленок и утка
Эрика родила девочку
Правильных ответов
0/20
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