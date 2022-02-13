25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем

1. Супербоул – самое популярное телевизионное событие года в США.

2. 28 из 30 мест в списке самых просматриваемых американских телетрансляций всех времен занимают Супербоулы разных лет. Две несупербоульные позиции: финальный эпизод телесериала MASH (9) и бой Мухаммед Али – Леон Спинкс (22).

3. Название «Супербоул» вдохновлено детской игрушкой. Его придумал владелец «Канзас-Сити Чифс» Ламар Хант: увидел как дочь играет с игрушкой в виде шарика под названием Super Ball и чуть перефразировал – bowl переводится как «чаша» или «кубок».

4. День Супербоула – второй после Дня благодарения по количеству еды, потребляемой в США. Ежегодно американцы съедают более миллиарда куриных крылышек в день Супербоула – в этом году ожидается, что съедят рекордные 1,42 миллиарда.

5. Расценки на рекламу на Супербоуле огромны и повышаются с каждым годом. В этом году предполагается, что цена 30 секунд рекламы составит около 6 млн долларов. Для сравнения: реклама на самом первом Супербоуле (1967-й год) стоила около 40 000 долларов.