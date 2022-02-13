25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
1. Супербоул – самое популярное телевизионное событие года в США.
2. 28 из 30 мест в списке самых просматриваемых американских телетрансляций всех времен занимают Супербоулы разных лет. Две несупербоульные позиции: финальный эпизод телесериала MASH (9) и бой Мухаммед Али – Леон Спинкс (22).
3. Название «Супербоул» вдохновлено детской игрушкой. Его придумал владелец «Канзас-Сити Чифс» Ламар Хант: увидел как дочь играет с игрушкой в виде шарика под названием Super Ball и чуть перефразировал – bowl переводится как «чаша» или «кубок».
4. День Супербоула – второй после Дня благодарения по количеству еды, потребляемой в США. Ежегодно американцы съедают более миллиарда куриных крылышек в день Супербоула – в этом году ожидается, что съедят рекордные 1,42 миллиарда.
5. Расценки на рекламу на Супербоуле огромны и повышаются с каждым годом. В этом году предполагается, что цена 30 секунд рекламы составит около 6 млн долларов. Для сравнения: реклама на самом первом Супербоуле (1967-й год) стоила около 40 000 долларов.
6. Самые дорогие билеты на Супербоул в этом году стоят более 100 тысяч долларов, самые дешевые – 4 тысячи. Билеты на самый первый Супербоул стоили 12 долларов – при этом продать все не получилось.
7. Артисты не получают от НФЛ гонорар за выступление в перерыве Супербоула – лига только покрывает технические вопросы и расходы на перелет+проживание им и их окружению.
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8. Бонусы за участие в Супербоуле получают игроки как победившей, так и проигравшей команды. В 2022 году чемпионы получат по 150 тысяч долларов, проигравшие – по 75 тысяч.
9. Игрокам, тренерам, владельцам и прочему персоналу команды-победителя вручаются золотые чемпионские перстни, украшенные бриллиантами. При этом на сотрудниках обычно экономят – их кольца меньше по размеру и дешевле по части изготовления. Тут тоже есть правила: НФЛ допускает производство 150 колец на команду, стоимость каждого не должна превышать 5 тысяч долларов; если же клуб хочет комплект дороже всю сумму сверху он платит сам.
10. Один чемпионский перстень, возможно, хранится в Кремле. В 2005-м «Нью-Ингленд Пэтриотс» победили в Супербоуле. В том же году их владелец Роберт Крафт посетил Санкт-Петербург и подарил Владимиру Путину свой перстень.
Но через восемь лет Крафт неожиданно заявил, что это был не подарок: «Я достал кольцо и показал Путину. Он надел его на палец и сказал: «Да я убить кого-нибудь им могу». Затем он положил его в карман и ушел в сопровождении трех агентов КГБ». Путин ответил, что не помнит об этом случае, но готов подарить Крафту другое кольцо взамен.
11. Трофей Винса Ломбарди – кубок, вручаемый за победу в Супербоуле, – изготавливается из серебра 925-й пробы, весит 3,2 кг и составляет 56 см в высоту. По наиболее популярной версии, первый эскиз кубка набросали на салфетке.
12. Трофей Ломбарди в отличие, например, от Кубка Стэнли, – непереходящий. С самого появления он ежегодно изготавливается ювелирной компанией Tiffany & Co, а команда-победитель получает его на вечное хранение.
13. Супербоул уже давно и прочно связан с Disney World. В 1987 году Disney провернул маркетинговый ход на Супербоуле: заплатил квотербекам обоих команд (именно они чаще всего становятся MVP) по 75 тысяч долларов, чтобы после один из них прокричал в камеру во время интервью: «Я еду в Disney World». Им стал квотербек «Нью-Йорк Джайентс» Фил Симмс и с тех пор каждый MVP Супербоула кричит в камеру все ту же фразу и посещает тематический центр развлечения Диснея.
Но была пара исключений. В 2000-м MVP Рэй Льюис был подозреваемым в деле об убийстве (на праздновании победы случилась драка с двумя летальными исходами), и его поездка в Disney World перешла квотербеку его команды Тренту Дилферу. В 2017-м MVP Том Брэди просто подарил поездку одноклубнику Джеймсу Уайту.
14. Первый тачдаун в истории Супербоула занес игрок, страдавший от похмелья. Матч между «Грин-Бэем» и «Канзас-Сити» проводился в Лос-Анджелесе. 34-летний ветеран «Грин-Бэя» Макс Макги, улизнув из отеля, кутил всю ночь – из-за возраста он уже считался игроком запаса и потому думал, что на поле все равно не выйдет. Но выйти пришлось: с больной головой Макги занес тачдаун, умудрившись принять мяч одной рукой, а его команда в итоге выиграла.
15. Похмелье еще ничего: как-то раз другой игрок отыграл Супербоул под кокаином. Это было в 1979-м: «Питтсбург» VS «Даллас». Лайнбекер «Далласа» Томас Хендерсон так давно был зависимым, что уже не мог нормально вдыхать из-за нагноения носовых пазух: «На финал я сделал себе спрей – разбавил кокс с водой и прикрепил на пояс. В паузах я брызгал его в нос и так продержался до конца игры». «Даллас» проиграл.
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16. В 1977 году вышел фильм «Черное воскресенье». По сюжету террористы на Супербоуле в Майами собираются взорвать над стадионом огромный дирижабль. Продюсерам удалось договориться с НФЛ и владельцем «Майами Долфинс», поэтому часть съемок проходила прямо во время реального Супербоула.
17. Самый рейтинговый эпизод сериала «Друзья» – сдвоенный «Эпизод после Супербоула» (2 сезон, 12-13 серии), который посмотрели 52,9 млн зрителей. Тут никакого чуда: NBC поставило его в эфир сразу после матча в надежде, что эпизод станет самым кассовым в истории телевидения – серия шла почти час вместо традиционных 25 минут, а в числе приглашенных звезд были Джулия Робертс, Жан-Клод Ван Дамм, Брук Шилдс и Крис Айзек.
18. Супербоул несколько раз фигурировал в «Симпсонах». В начале 90-х Лиза Симпсон предсказала результаты трех Супербоулов подряд (во всех проигравшими были «Баффало Биллс» – единственный клуб в НФЛ, сыгравший в четырех Супербоулах кряду и проигравший все). В 2012 году в «Симпсонах» предсказали состоявшееся спустя пять лет выступление Леди Гаги на Супербоуле.
19. Супербоул-2013 вошел в историю под прозвищем «Харбо Боул» – главными тренерами «Балтимора» и «Сан-Франциско» были родные братья Джон и Джим Харбо. Но запомнился он не только этим: в начале второй половины матча на стадионе выключился свет и игру вынужденно остановили на 34 минуты – для события такого масштаба это был шок.
20. Существует четкая традиция, по которой определяется формальный хозяин поля в решающей игре: в Супербоулах с нечетными номерами «домашней» считается команда из конференции НФК, с четными – из конференции АФК.
21. В 1993 году Супербоул должен был проходить в Финиксе. Но за два года до этого НФЛ лишила город права принять финал из-за того, что штат Аризона отказался признать День Мартина Лютера Кинга официальным праздником.
22. В 2005 году Супербоул проходил в Джексонвилле. Город не мог удовлетворить требования НФЛ по количеству гостиничных номеров и организаторам пришлось нанять пять пришвартованных круизных лайнеров в качестве «плавучих отелей».
23. Кливленд – единственный из городов, представленных в НФЛ, который никогда не принимал Супербоул.
24. Ни один действующий президент США никогда не посещал Супербоул.
25. Ежегодно на Супербоуле используется 72 мяча.