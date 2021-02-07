Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно
«Канзас-Сити» и «Тампа» сыграют в финале сезона НФЛ. Матч пройдет на стадионе «Тампы», поэтому там не будет привычных выстрелов пушек. Другие ограничения связаны с коронавирусом. На Супербоул придут фанаты, но только 25 тысяч человек попадут на трибуны. Еще на стадионе будет 30 тысяч картонных фанатов.
Общая вместимость стадиона в «Тампе» – 65890 зрителей. В этом сезоне у Супербоула будет самая низкая посещаемость в истории. Вакцинированные работники медицинской сферы – отдельная категория зрителей Супербоула. Для них выделено 7500 билетов. Они бесплатно придут на Супербоул. Все фанаты получат дезинфицирующие средства и маски.
НФЛ запустила специальную акцию для тех, кто не пошел. Можно отправить свою фотографию, из которой НФЛ сделает картонного болельщика. Похожая практика используется в большом футболе. В Супербоуле это еще и шанс выиграть два билета на финальный матч следующего года. Антуан Гризманн воспользовался. Его картонка будет на Супербоуле:
The Philadelphia Inquirer подробно рассказывала о продаже билетов на Супербоул. Номинальная цена варьируется от 950 до 3600 долларов. Это зависит от категории билета. Близкие места на нижнем ярусе стоят дороже всего, места за 950 долларов расположены в верхних углах стадиона. Купить билеты по такой цене невозможно – все сразу уходит к перекупщикам.
Именно сторонние сайты распространяют билеты на Супербоул. Цены взлетают на несколько тысяч долларов. Обычно расценки повышаются еще на 40% и постоянно растут ближе к дате Супербоула. В этом сезоне цены у перекупщиков падают почти каждый день. Падение наблюдается на всех сайтах, где продаются билеты.
Главная причина – коронавирус. Из-за него многие люди потеряли деньги, поэтому не могут много тратить на матчи НФЛ. Есть еще вторичная причина. Не всем людям интересен «Канзас-Сити», потому что в прошлом году клуб уже играл в Супербоуле. В этом сезоне нагнетается новая интрига – противостояние квотербеков Махоумса и Брэди.
Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
Джефф Гуриан – вице-президент Gametime по маркетингу. Он рассказывал: «Вероятно, изначально билеты были оценены с учетом первоначального спроса и неопределенности в отношении предложения. Но, возможно, цены были даже слишком высокими и отпугнули людей». Цены на самые дорогие места подскакивали даже до 73 тысяч долларов.
6 февраля автор сайта ZeroHedge Тайлер Дерден подробно разбирал ситуацию с падением цен. Средняя цена билета на Супербоул сейчас составляет 5290 долларов. Это на 55% ниже пика, который был 24 января. Тогда средняя цена составляла 11638 долларов. Но даже такая средняя цена – одна из самых высоких за десятилетие. Выше был только в прошлом Супербоуле (6621).
Теперь – понятное резюме. В этом сезоне все думали, что сокращенная вместимость стадиона приведет к повышенному спросу. Поэтому цены на билеты взлетели до неподъемных цифр. Даже их рекордное снижение не привело к реальному ажиотажу у фанатов. Дерден пишет, что многие банально боятся идти на стадион в Тампе. Потому что там есть риск заражения коронавирусом.