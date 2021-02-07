Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно

«Канзас-Сити» и «Тампа» сыграют в финале сезона НФЛ. Матч пройдет на стадионе «Тампы», поэтому там не будет привычных выстрелов пушек. Другие ограничения связаны с коронавирусом. На Супербоул придут фанаты, но только 25 тысяч человек попадут на трибуны. Еще на стадионе будет 30 тысяч картонных фанатов.

Общая вместимость стадиона в «Тампе» – 65890 зрителей. В этом сезоне у Супербоула будет самая низкая посещаемость в истории. Вакцинированные работники медицинской сферы – отдельная категория зрителей Супербоула. Для них выделено 7500 билетов. Они бесплатно придут на Супербоул. Все фанаты получат дезинфицирующие средства и маски.

НФЛ запустила специальную акцию для тех, кто не пошел. Можно отправить свою фотографию, из которой НФЛ сделает картонного болельщика. Похожая практика используется в большом футболе. В Супербоуле это еще и шанс выиграть два билета на финальный матч следующего года. Антуан Гризманн воспользовался. Его картонка будет на Супербоуле: