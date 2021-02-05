На стадионе «Тампы» стоит огромный пиратский корабль. Который стреляет из пушек! (хотя Супербоул запрещает)

«Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» сыграют в главном матче сезона НФЛ. Супербоул впервые в истории пройдет на домашнем стадионе одной из команд. «Тампа» – официальный хозяин финального матча. НФЛ сейчас делает все, чтобы не дать ей морального преимущества. Так под запрет попала важная традиция из игр «Тампы» – стрельба из пушек.

На стадионе «Тампы» установлен пиратский корабль. Пушки на нем стреляют после тачдаунов, залпами отмечаются очки «Тампы». Сам корабль сделан из бетона – просто перекрашен под пиратские цвета. Пушки на нем стреляют дымом и конфетти, а отдельные устройства внутри корабля издают звуки пушечных выстрелов.

The Athletic рассказывал большую историю появления корабля на стадионе «Тампы». Пиратская тема вокруг бренда клуба пошла от Глейзеров. Корабль придумал менеджер по маркетингу Рик Макнерни. На Рождество в 1997 году он подарил сыну игрушечный пиратский корабль – тогда и вдохновился. В тот момент Макнерни думал о наполнении стадиона по заданию Глейзеров.