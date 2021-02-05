На стадионе «Тампы» стоит огромный пиратский корабль. Который стреляет из пушек! (хотя Супербоул запрещает)
«Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» сыграют в главном матче сезона НФЛ. Супербоул впервые в истории пройдет на домашнем стадионе одной из команд. «Тампа» – официальный хозяин финального матча. НФЛ сейчас делает все, чтобы не дать ей морального преимущества. Так под запрет попала важная традиция из игр «Тампы» – стрельба из пушек.
На стадионе «Тампы» установлен пиратский корабль. Пушки на нем стреляют после тачдаунов, залпами отмечаются очки «Тампы». Сам корабль сделан из бетона – просто перекрашен под пиратские цвета. Пушки на нем стреляют дымом и конфетти, а отдельные устройства внутри корабля издают звуки пушечных выстрелов.
The Athletic рассказывал большую историю появления корабля на стадионе «Тампы». Пиратская тема вокруг бренда клуба пошла от Глейзеров. Корабль придумал менеджер по маркетингу Рик Макнерни. На Рождество в 1997 году он подарил сыну игрушечный пиратский корабль – тогда и вдохновился. В тот момент Макнерни думал о наполнении стадиона по заданию Глейзеров.
Сначала корабль на стадионе «Тампы» был маленьким. Позже его доработали до размеров в 103 фута и веса в 43 тонны. Стоимость корабля сейчас составляет 3 миллиона долларов. Фанаты поднимаются на него во время игр и фестивалей. Вместе с выстрелами на корабле двигаются пиратские флаги, а по громкоговорителям воспроизводится песня из «Пиратов Карибского моря».
Корабль был построен всего за 71 день. Специальный реквизит для стадиона «Тампы» изготавливала компания, которая сотрудничает с Walt Disney World. Важная деталь пиратского корабля «Тампы» – попугай, который умеет разговаривать. Он тоже управляется дистанционно и реагирует на проходящих мимо фанатов.
В последние годы пиратский корабль постоянно стреляет во время матчей «Тампы». Выстрелов не было только во время одной игры в 2017-м году. Тогда ураган повредил электрическую систему, которая управляет пушками. Фанаты грустили, открытие регулярного сезона НФЛ прошло без выстрелов, но клуб быстро все починил.
Так корабль вписан в архитектуру стадиона:
Фанаты фотографируются так, чтобы в кадр обязательно попал корабль:
Фанаты обожают пиратский корабль со стадиона. Так, что перед Супербоулом некоторые люди построили в собственных дворах его копии.
Фанат Джейкоб Хафер выступал против запрета на выстрелы от имени всех болельщиков клуба, когда НФЛ еще думала над решением: «Стреляйте из пушек! Когда наши игроки играют за «Тампу», стреляйте! Для этого нам и нужен пиратский корабль. Если он не стреляет, это лишает нас смысла называться пиратами. Мы должны слышать выстрелы пушек».
Представитель лиги Брайан Маккарти позже объяснил позицию НФЛ так: «Да, это не будет похоже на традиционную домашнюю игру «Тампы». Пушки не будут стрелять постоянно, но они выстрелят во время выхода команды. Если «Тампа» выиграет, залпы из пушек еще долго будут раздаваться на стадионе «Раймонд Джеймс».
«Тампа» приняла мнение НФЛ и согласилась с новым регламентом по нейтральной атмосфере на стадионе. Хотя в официальном заявлении все равно рассказала о традиции: «Стрельба из пушек – определяющий и отличительный элемент игры на нашем стадионе. Она показывает каждому человеку, что означает быть фанатом «Тампы».