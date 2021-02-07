Где смотреть Супербоул-2021

«Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити» – финалисты НФЛ. Супербоул пройдет в ночь с 7 на 8 февраля на стадионе «Тампы». Игра стартует в 02:30 по Москве.

Канал Viasat Sport проведет прямую трансляцию матча. Она начнется уже в 02:00 по московскому времени. Подписку на канал можно подключить на платформе more.tv.

За «Тампу» сыграет Том Брэди. Это единственный игрок в истории, который четыре раза становился MVP Супербоула. Всего Брэди выигрывал его шесть раз. Все – с «Нью-Инглэнд».

«Канзас-Сити» – чемпион НФЛ-2020. До этого он побеждал в Супербоуле в 1969 году. Квотербек Патрик Махоумс тогда стал MVP Супербоула. Потом он подписал новый контракт на десять лет.

Прогноз на Супербоул-2021