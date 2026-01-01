Американский футбол: Новости

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Американский футбол
Где смотреть Супербоул LVI 14 февраля 2022 года: во сколько прямая трансляция
#Супербоул
Американский футбол
Том Брэди официально завершил карьеру в 44 года. Он провел в НФЛ 22 сезона и выиграл семь Супербоулов
#Том Брэди
Американский футбол
Семикратный победитель Супербоула Том Брэди завершил карьеру. С ним попрощался твиттер НФЛ 🐐
#Том Брэди
Американский футбол
Эминем, Кендрик Ламар и Снуп Дог выступят в перерыве Супербоула в 2022 году
#Супербоул
Разное
Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди
#Симоне Байлс
Американский футбол
НФЛ откажется от системы расового нормирования. Темнокожие игроки жаловались на нее из-за невыплат после травм
#НФЛ
Американский футбол
Криптовалютный фонд впервые стал партнером клуба НФЛ. Он инвестирует в команду и запустит образовательные семинары
#НФЛ
Американский футбол
НФЛ впервые за 43 года увеличит число матчей в сезоне. Так она продаст больше контента партнерам и нарастит прибыль
#НФЛ
Американский футбол
«Тампа-Бэй» выиграла Супербоул. MVP – 43-летний квотербек Брэди, который выиграл больше титулов, чем любой клуб
#Супербоул
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Американский футбол
Во сколько начинается Супербоул-2021
#Супербоул
Американский футбол
Прогноз на Супербоул-2021
#Супербоул
Американский футбол
Где смотреть Супербоул-2021
#Супербоул
Регби
Pepsi и Coca-Cola отказались от рекламы во время Супербоула из-за кризиса, вызванного коронавирусом
#Супербоул
Политика
Адетокумбо, Осака и Рапино вошли в список 100 самых влиятельных людей года
#Яннис Адетокумбо
Американский футбол
10 лет и 503 млн долларов: квотербек Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта
#Патрик Махоумс
Американский футбол
Махоумс пошел в Дисней-парк после победы в Супербоуле. Он запланировал это еще семь лет назад
#Патрик Махоумс
Американский футбол
Трамп перепутал штаты, когда поздравлял «Канзас-Сити» с победой на Супербоуле
#Супербоул
Американский футбол
Победа «Канзаса», взрывное выступление Шакиры, MVP – тут все о Супербоуле
#Супербоул