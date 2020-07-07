Патрик Махоумс
НФЛ
американский футбол
Канзас-Сити
10 лет и 503 млн долларов: квотербек Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта
07 июля 2020, 12:52
🏈 Патрик Махоумс выступает за клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс».
🏈 В 2020 году он стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ, получившим звание MVP в матче за Супербоул.
🏈 Рекордный контракт на 10 лет и 503 миллиона долларов начнется с сезона-2022.
🏈 До этого рекорд принадлежал бейсболисту «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту (12 лет и 430 млн долларов).
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