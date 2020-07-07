Патрик Махоумс
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американский футбол
Канзас-Сити
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#Патрик Махоумс #НФЛ #американский футбол #Канзас-Сити

10 лет и 503 млн долларов: квотербек Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта

07 июля 2020, 12:52

🏈 Патрик Махоумс выступает за клуб НФЛ «Канзас-Сити Чифс».

🏈 В 2020 году он стал самым молодым квотербеком в истории НФЛ, получившим звание MVP в матче за Супербоул.

🏈 Рекордный контракт на 10 лет и 503 миллиона долларов начнется с сезона-2022.

🏈 До этого рекорд принадлежал бейсболисту «Лос-Анджелес Энджелс» Майку Трауту (12 лет и 430 млн долларов).

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