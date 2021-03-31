НФЛ впервые за 43 года увеличит число матчей в сезоне. Так она продаст больше контента партнерам и нарастит прибыль

Со следующего сезона число игр в регулярке Национальной футбольной лиги вырастет с 16 до 17. Такое решение приняли владельцы клубов НФЛ.

По договору между лигой и игроками команды не могут проводить больше 20 матчей за предсезонку и регулярный чемпионат. Поэтому НФЛ сократила предсезонку с четырех матчей до трех.

Associated Press пишет, что так лига увеличит прибыль. Она предоставит еще больше контента партнерам по вещанию и заполнит стадионы на дополнительный матч.

НФЛ – самая богатая североамериканская лига, а футбол – самый популярный вид спорта в США. В 2020-м матчи НФЛ заняли семь первых мест из десяти в рейтинге самых популярных телепрограмм.

В марте лига заключила новый контракт на трансляции до 2033 года. Он стоит больше 100 миллиардов долларов.

Деловые СМИ выделяли роль Amazon в этой сделке: он заключил рекордный для технокомпаний контракт. Amazon заплатит по миллиарду в год за эксплозивные права на матчи четверга. Из-за этого для традиционного ТВ права на трансляции выросли.

The Guardian пишет, что не все игроки лиги приветствовали решение продлить регулярный сезон. Из-за дополнительного матча возрастает риск травм. Но сама лига утверждает, что по статистике больше травм происходит именно на предсезонке, а не во время чемпионата.

В дополнительном матче сезона клубы одних дивизионов сыграют с соперниками из других. Пары формируют между командами, занявшими одинаковые места в своих таблицах по итогам предыдущего года.