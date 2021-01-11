НФЛ
Nickelodeon
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#НФЛ #Nickelodeon

Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор

3 часа назад

На детском канале Nickelodeon прошла трансляция матча НФЛ. Она шла параллельно с обычной трансляцией. Но детская версия была с мультяшной графикой. Вот примеры:

А игру (вместе со взрослыми) комментировал 15-летний подросток. Комментаторы часто делали отсылки к мультфильмам Nickelodeon. Например, они сравнили любовь одного игрока к тачдаунам со страстью бурундука Элвина к апельсиновой газировке. 

И специально для детской аудитории комментаторы сравнивали игру футболистов со школой («пробежать десять ярдов – это как сделать небольшое домашнее задание»). 

Кстати, в графике иногда появлялась плашка с юным Шелдоном Купером. Он объяснял правила.

Еще на игре было много Спанч Боба. Вот он в воротах.

И в маленьком эпизоде, который сделан специально к игре.

А его битва с Патриком сравнивалась с реальной дракой из НФЛ.

Еще Nickelodeon через Майнкрафт показал фрагмент игры.

И сделал мультяшную разметку на поле.

А лучший игрок матча получил такой кубок.

Вот эффект: отец хвастается, что сын впервые посмотрел НФЛ.

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