Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор
На детском канале Nickelodeon прошла трансляция матча НФЛ. Она шла параллельно с обычной трансляцией. Но детская версия была с мультяшной графикой. Вот примеры:
А игру (вместе со взрослыми) комментировал 15-летний подросток. Комментаторы часто делали отсылки к мультфильмам Nickelodeon. Например, они сравнили любовь одного игрока к тачдаунам со страстью бурундука Элвина к апельсиновой газировке.
И специально для детской аудитории комментаторы сравнивали игру футболистов со школой («пробежать десять ярдов – это как сделать небольшое домашнее задание»).
Кстати, в графике иногда появлялась плашка с юным Шелдоном Купером. Он объяснял правила.
Еще на игре было много Спанч Боба. Вот он в воротах.
И в маленьком эпизоде, который сделан специально к игре.
А его битва с Патриком сравнивалась с реальной дракой из НФЛ.
Еще Nickelodeon через Майнкрафт показал фрагмент игры.
И сделал мультяшную разметку на поле.
А лучший игрок матча получил такой кубок.
Вот эффект: отец хвастается, что сын впервые посмотрел НФЛ.