Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор

А игру (вместе со взрослыми) комментировал 15-летний подросток. Комментаторы часто делали отсылки к мультфильмам Nickelodeon. Например, они сравнили любовь одного игрока к тачдаунам со страстью бурундука Элвина к апельсиновой газировке.

И специально для детской аудитории комментаторы сравнивали игру футболистов со школой («пробежать десять ярдов – это как сделать небольшое домашнее задание»).

Кстати, в графике иногда появлялась плашка с юным Шелдоном Купером. Он объяснял правила.