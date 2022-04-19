Тест: как вы помните мультики Nickelodeon. За что Губка Боб сидел в тюрьме? Сколько пальцев у Арнольда? Кто воспитывал котопса?

В России 20 апреля заканчивает вещание канал Nickelodeon. Для многих его мультики стали символом детства: «Губка Боб Квадратные Штаны», «Эй, Арнольд», «Ох уж эти детки», «ААА!!! Настоящие монстры», «Аватар: Легенда об Аанге», «Крутые бобры».

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