Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей
21 января от рака крови умер 68-летний Луи Андерсон. Это американский комик и телеведущий, который создал «Жизнь с Луи» – символ и один из главных мультиков Fox Kids (позже – Jetix). Канал показывал «Жизнь с Луи» в России десять лет: с 1999 по 2010 год – ни в одной стране его не показывали дольше.
Мультсериал основан на детстве Луи и его жизни в маленьком городе Сидер-Нолл. В начале и конце каждой серии в кадре появляется уже взрослый Луи и комментирует эпизоды. Тема всех трех сезонов – семья Андерсонов: большая и своеобразная, нелепая и смешная.
Семья для Луи была важнее всего в жизни. Большинство его выступлений и просто шуток, три из четырех книг, большинство ролей и выигранные премии были посвящены семье.
Отец был жестче, чем в мультике. Кричал на Луи, бил его братьев и сестер
Сразу важный момент. «Жизнь с Луи» списан с настоящей семьи Луи, но не полностью: «Это наполовину автобиографическая история. Пришлось смягчить мою настоящую семью. Особенно отца. Он был алкоголиком и жестким человеком. А я хотел создать шоу, которое люди могли бы смотреть с детьми. Я хочу приносить людям радость, делать их жизнь лучше. А злой отец никому не приносит радости».
В «Жизнь с Луи» отца зовут Энди Андерсон. Но имя ненастоящее, оно переделано для удобства. На самом деле его звали Луи Андерсон – да-да, они были полными тезками с сыном.
Луи рассказывал: «Я думаю, что это был типичный отец той эпохи. Они были такими, потому что их отцы были такими с ними. Его жизнь была в десять раз тяжелее моей. К тому же он постоянно работал, у него было две работы.
Когда я родился, ему было 52 года. Мне повезло, он меня не бил. Удары до этого принимали мои старшие братья и сестры. На меня же он срывался эмоционально и словесно. Выпивал – и начинал кричать.
Он был порядочным человеком, когда не пил. Но все же очень замученным человеком. А выпивая, становился драконом из «Игры престолов»: злобным и непредсказуемым в огне из своего рта».
Луи настолько волновала сложная обстановка дома, что сразу после школы он пошел работать в центр для детей, подвергшихся насилию. А в одном из интервью сказал: «Я бы отдал все, что у меня есть, чтобы иметь более счастливое детство».
Но, повзрослев, Луи простил отца. Даже рассказывал, что лучшее блюдо за жизнь – жареная курица по секретному рецепту папы. Он даже посвятил ему книгу: «Дорогой папа: Письма взрослого ребенка». Луи написал ее через 10 лет после смерти отца:
«Я сел писать письма – и не мог остановиться. Они лились из меня. Это исцелило меня. Я смог простить отца. И я скучаю по нему. Я его люблю. Я скучаю по сварливому, потягивающему кофе человеку, которым он был».
Мама воспитывала 11 детей и всегда была позитивной. Луи перенял от нее доброту и посвящал ей роли в кино
Мама Луи в мультике показана намного ближе к реальному образу. Даже имя настоящее – Ора. У нее была сложная жизнь, но она всегда оставалась доброй и позитивной. Луи вырос в семье из 11 детей (он предпоследний). А его мама рожала 16 раз, но пятеро детей (первый ребенок и две пары близнецов) умерли при рождении.
«Мама и папа выросли в эпоху, когда нельзя было уйти от мужа. Да и куда уходить – она рожала одного ребенка за другим. Мама была из приличной семьи, очень хорошо воспитана. А потом она встретила моего отца.
Но она всегда нас защищала. Он приняла на себя всю тяжесть. Яростно материнская, яростно преданная своим детям, она была всезнайкой. Когда у тебя 11 детей, ты должен стать всезнайкой, потому что 11 человек задают тебе вопросы.
Она постоянно готовила. Еда была везде. А еще у нее были золотые руки – она могла делать красивые крошечные вещицы: шила, плела и все такое. Когда она готовила – это всегда было представление. Например, мама режет овощи и поет: «Я люблю чистый сельдерей, Луи! Эй, Луи, ты не почистишь мне огурец? Я просто обожаю огурцы!»
Он никогда не кричала, никогда не наказывала. Не показывала разочарования. Только любила. Я чувствую, как ее любовь и человечность впитались в меня».
Луи тоже посвятил маме книгу, и это тоже сборник его писем: «Я всегда разговариваю с мамой с тех пор, как она умерла. Спрашиваю: «Эй, мама, что происходит? Ты там с папой? Ты с другими моими братьями и сестрами, которые ушли из жизни? Знаешь, какой у меня был день…» После ее смерти мой внутренний голос перестроился. Раньше в голове я разговаривал с самим собой, а теперь – с ней».
Одну из главных ролей в актерской карьере Луи сыграл в сериале «Баскетс». Это комедия, и там он играет женщину – маму четырех сыновей. Сам Луи рассказывает, что в поведении копировал маму: «Мне было очень легко играть. Я просто делал все, как моя мама». Повторял ее слова, ее мимику, движения».
За эту роль Луи получил две большие премии «Эмми» и «Выбор критиков» – и обе посвятил маме.
«Вы знаете мои любимые темы: семья, еда, веселье»
• Луи рассказывал, что стал комиком из-за постоянных насмешек в школе: «Я был толстым и смешным, меня всегда задевали. Мне было жутко обидно и больно. Но потом я направил эту обиду в шутки.
Я был сообразительным и быстро понял, что могу быть еще жестче своих обидчиков. Но мне это не очень нравилось. Были хулиганы, которые угрожали мне за то, что я подсвечивал их слабые места. Но они не били меня и решили использовать, как шута, а не как мальчика для битья.
Еще люди всегда смеялись над тем, как я говорил. Хотя чаще всего я разговаривал серьезно».
• «Вы знаете мои любимые темы: семья, еда, веселье, жир, еда и еда. Еда была наркотиком, к которому я пристрастился. С помощью нее я глушил боль, которую испытывал дома. Но также я думаю, что еда – это моя зависимость. Почти вся моя семья страдала зависимостями. Отец был алкоголиком. И в моей семье было много наркоманов, алкоголиков, психически больных. Думаю, я использовал еду как защитный механизм. Она стала моим вторым лучшим другом после шуток».
• «Раньше я обижался на старших братьев и сестер. Я ненавидел их за то, как они обращались со мной. Они принижали меня и не обращали внимания. Но, конечно, я больше на них не дуюсь. Да и вообще вся моя семья была упрямой – и это помогло мне стать тем, кем я стал. Мы Андерсоны, мы упрямые, мы не сдаемся.
Мой брат Роджер был самым забавным внешне. Он постоянно шутил. Был намного смешнее меня. Очень повлиял на меня. Шана – сильно похожа на маму. Она просто ее копия.
Томми [младший брат и главный герой мультсериала] – самый близкий в семье человек. Мой спутник и мое вдохновение». В 2016 году Томми умер, ему было 60 лет.
• На вопрос, как Луи справляется с потерями, он ответил: «Мы никогда не научимся справляться с потерей. Мы просто продолжаем куда-то прятать эту потерю и компенсировать ее нездоровыми способами. Но я считаю, что это неправильно, не надо прятаться от чувств.
Я всегда на грани слез. Каждый день. Я думаю, что человек должен плакать каждый день, если ему хочется. И смеяться во весь голос каждый день. Я не чувствую себя плохо, когда проявляю эмоции. Я думаю, что это делает меня здоровее. Я плачу, а потом смеюсь – а значит, я живу».