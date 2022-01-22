Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей

Отец был жестче, чем в мультике. Кричал на Луи, бил его братьев и сестер

Сразу важный момент. «Жизнь с Луи» списан с настоящей семьи Луи, но не полностью: «Это наполовину автобиографическая история. Пришлось смягчить мою настоящую семью. Особенно отца. Он был алкоголиком и жестким человеком. А я хотел создать шоу, которое люди могли бы смотреть с детьми. Я хочу приносить людям радость, делать их жизнь лучше. А злой отец никому не приносит радости».

В «Жизнь с Луи» отца зовут Энди Андерсон. Но имя ненастоящее, оно переделано для удобства. На самом деле его звали Луи Андерсон – да-да, они были полными тезками с сыном.

Луи рассказывал: «Я думаю, что это был типичный отец той эпохи. Они были такими, потому что их отцы были такими с ними. Его жизнь была в десять раз тяжелее моей. К тому же он постоянно работал, у него было две работы.

Когда я родился, ему было 52 года. Мне повезло, он меня не бил. Удары до этого принимали мои старшие братья и сестры. На меня же он срывался эмоционально и словесно. Выпивал – и начинал кричать.

Он был порядочным человеком, когда не пил. Но все же очень замученным человеком. А выпивая, становился драконом из «Игры престолов»: злобным и непредсказуемым в огне из своего рта».