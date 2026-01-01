Nickelodeon

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Детско-подростковый американский кабельный и спутниковый телеканал
Дата основания
1 декабря 1977 г.
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Материалы
Материалы
Тест: как вы помните мультики Nickelodeon. За что Губка Боб сидел в тюрьме? Сколько пальцев у Арнольда? Кто воспитывал котопса?
#Nickelodeon
Каналы Nickelodeon и MTV уходят из России – они вещали на русском 24 года
#Nickelodeon
Nickelodeon оформил трансляцию НФЛ в своем стиле. Мультяшные эффекты, Спанч Боб в воротах и 15-летний комментатор
#НФЛ
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