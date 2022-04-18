Каналы Nickelodeon и MTV уходят из России – они вещали на русском 24 года
Компания Paramount еще в середине марта объявляла, что закроет в России свои каналы (не будут доступны в кабельных сетях). Но не сразу (как было с фильмами), потому что есть «технические, партнерские и контрактные сложности».
Теперь стала известна точная дата отключения каналов от российских кабельных сетей – 20 апреля.
Какие каналы Paramount будут недоступны с 20 апреля
Развлекательно-комедийный Paramount Comedy
Музыкальные: MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s
Детские: Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr
Как каналы реагируют? Что будет с их российскими редакциями?
Пока мало новостей. Генеральный директор MTV Russia Яна Чурикова отказалась от комментариев «Ленте.ру».
На сайте российских версий каналов только у MTV есть признаки закрытия. Программа заканчивается 21 апреля (т.е. на следующий день после официально закрытия).
Но Nickelodeon Russia анонсирует программу до 25 апреля. «Губка Боб», «Черепашки-ниндзя», «Щенячий патруль» и другие мультики на месте.
У Paramount Comedy все еще есть на сайте телепрограмма до 30 апреля. И никаких объявлений в соцсетях о закрытии.
Еще один признак закрытия – снижение активности в соцсетях уже в феврале.
У MTV последний ролик на ютуб-канале вышел 17 февраля – выступление Найка Борзова. Последний пост вконтакте – 24 февраля. Paramount Comedy последний пост вконтакте выложил 22 февраля. Nickelodeon – 23 февраля.
О возможном возвращении каналов в Россию Paramount не объявлял. MTV и Nickelodeon транслировались в России с осени 1998 года.