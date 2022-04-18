Nickelodeon
MTV
Поделиться:
Комментарии:
0
#Nickelodeon #MTV

Каналы Nickelodeon и MTV уходят из России – они вещали на русском 24 года

zumapress / global look press

Компания Paramount еще в середине марта объявляла, что закроет в России свои каналы (не будут доступны в кабельных сетях). Но не сразу (как было с фильмами), потому что есть «технические, партнерские и контрактные сложности». 

Теперь стала известна точная дата отключения каналов от российских кабельных сетей – 20 апреля.

Правда о мультике «Жизнь с Луи», который комик основал на своем детстве: на самом деле отец был алкоголиком, а мама родила 16 детей
Читать

Какие каналы Paramount будут недоступны с 20 апреля

Развлекательно-комедийный Paramount Comedy

Музыкальные: MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s

Детские: Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr

Как каналы реагируют? Что будет с их российскими редакциями?

Пока мало новостей. Генеральный директор MTV Russia Яна Чурикова отказалась от комментариев «Ленте.ру».

На сайте российских версий каналов только у MTV есть признаки закрытия. Программа заканчивается 21 апреля (т.е. на следующий день после официально закрытия).

Но Nickelodeon Russia анонсирует программу до 25 апреля. «Губка Боб», «Черепашки-ниндзя», «Щенячий патруль» и другие мультики на месте. 

У Paramount Comedy все еще есть на сайте телепрограмма до 30 апреля. И никаких объявлений в соцсетях о закрытии.

Еще один признак закрытия – снижение активности в соцсетях уже в феврале.

У MTV последний ролик на ютуб-канале вышел 17 февраля – выступление Найка Борзова. Последний пост вконтакте – 24 февраля. Paramount Comedy последний пост вконтакте выложил 22 февраля. Nickelodeon – 23 февраля.

О возможном возвращении каналов в Россию Paramount не объявлял. MTV и Nickelodeon транслировались в России с осени 1998 года.

Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Nickelodeon
#MTV