Каналы Nickelodeon и MTV уходят из России – они вещали на русском 24 года

Компания Paramount еще в середине марта объявляла, что закроет в России свои каналы (не будут доступны в кабельных сетях). Но не сразу (как было с фильмами), потому что есть «технические, партнерские и контрактные сложности».

Теперь стала известна точная дата отключения каналов от российских кабельных сетей – 20 апреля.