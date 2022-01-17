Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть

Плей-офф НФЛ стартовал 15 января, а компания Lay’s выпустила к этому событию продукт под названием Lay's Golden Grounds. У этих чипсов нет нового вкуса, но есть особенная история.

Они сделаны из картофеля, который вырос в почве футбольных стадионов.

Что сделала Lay’s:

🥔 Определила количество необходимых стадионов, на которых играют команды по американскому футболу.

🥔 Получила оттуда почву.

🥔 Смешала ее с почвой из своих картофельных фирм.

🥔 В такую смешанную почву посадила картофель.

Из картофеля сделала чипсы, которые упаковала по пакетам. Пакеты оформлены с указанием клуба, в почве чьего стадиона рос картофель для чипсов. Например, если есть логотип «Пэтриотс», значит, чипсы были сделаны из картофеля, выращенного на земле с его арены.

Вот как это было.