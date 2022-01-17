Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть
Плей-офф НФЛ стартовал 15 января, а компания Lay’s выпустила к этому событию продукт под названием Lay's Golden Grounds. У этих чипсов нет нового вкуса, но есть особенная история.
Они сделаны из картофеля, который вырос в почве футбольных стадионов.
Что сделала Lay’s:
🥔 Определила количество необходимых стадионов, на которых играют команды по американскому футболу.
🥔 Получила оттуда почву.
🥔 Смешала ее с почвой из своих картофельных фирм.
🥔 В такую смешанную почву посадила картофель.
Из картофеля сделала чипсы, которые упаковала по пакетам. Пакеты оформлены с указанием клуба, в почве чьего стадиона рос картофель для чипсов. Например, если есть логотип «Пэтриотс», значит, чипсы были сделаны из картофеля, выращенного на земле с его арены.
Вот как это было.
В ролике поучаствовал бывший игрок в американский футбол Джерри Райс, которому сейчас 59 лет. Он трижды выигрывал Супербоул, это лучший игрок в истории НФЛ по версии NFL.com.
В США с 11 января проводится розыгрыш этих чипсов, который продлится до 25 января. В конкурсе участвуют только граждане США, достигшие 18 лет. Всего под розыгрыш выпущено 5800 пачек с чипсами – по 200 для каждой из 29 команд НФЛ. В обычных магазинах они продаваться не будут.