НФЛ
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#НФЛ

Lay’s сделали чипсы, картофель для которых рос на футбольных полях всех команд США. Но их нельзя купить – только выиграть

12 минут назад
Михаил Морозов

Lay's

Плей-офф НФЛ стартовал 15 января, а компания Lay’s выпустила к этому событию продукт под названием Lay's Golden Grounds. У этих чипсов нет нового вкуса, но есть особенная история.

Они сделаны из картофеля, который вырос в почве футбольных стадионов.

Что сделала Lay’s:

🥔 Определила количество необходимых стадионов, на которых играют команды по американскому футболу.

🥔 Получила оттуда почву.

🥔 Смешала ее с почвой из своих картофельных фирм.

🥔 В такую смешанную почву посадила картофель.

Из картофеля сделала чипсы, которые упаковала по пакетам. Пакеты оформлены с указанием клуба, в почве чьего стадиона рос картофель для чипсов. Например, если есть логотип «Пэтриотс», значит, чипсы были сделаны из картофеля, выращенного на земле с его арены.

Вот как это было.

В ролике поучаствовал бывший игрок в американский футбол Джерри Райс, которому сейчас 59 лет. Он трижды выигрывал Супербоул, это лучший игрок в истории НФЛ по версии NFL.com.

В США с 11 января проводится розыгрыш этих чипсов, который продлится до 25 января. В конкурсе участвуют только граждане США, достигшие 18 лет. Всего под розыгрыш выпущено 5800 пачек с чипсами – по 200 для каждой из 29 команд НФЛ. В обычных магазинах они продаваться не будут.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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