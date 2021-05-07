Криптовалютный фонд впервые стал партнером клуба НФЛ. Он инвестирует в команду и запустит образовательные семинары
«Нью-Йорк Джайентс» и криптовалютный инвестиционный фонд Grayscale заключили партнерство. Это первый клуб НФЛ, который подписал подобный контракт.
- Grayscale стал партнером «по управлению активами в цифровой валюте».
- Он профинансирует тренировочный лагерь клуба, станет спонсором домашних матчей и гольф-проекта «Джайентс» The Giants Foundation Golf Outing.
- Для работников «Джайентс» запустят образовательные семинары о криптовалюте.
Из заявления коммерческого директора клуба Пита Гуэлли следует, что Grayscale станет консультантом «Джайентс» в вопросах криптовалюты. Какие именно цели у клуба, он не раскрыл, но упомянул «сеть партнеров», к которой «Джайентс» получит доступ через работу с Grayscale.
Grayscale – крупнейший криптовалютный инвестиционный фонд. Он управляет активами на 49,8 миллиарда долларов.
Forbes написал на фоне этой сделки, что «криптовалюта медленно прокладывает себе путь в мир спорта». В НБА в 2021 году уже была крупная сделка с криптовалютным партнером: биржа FTX купила у «Майами Хит» права на название домашней арены.