Криптовалютный фонд впервые стал партнером клуба НФЛ. Он инвестирует в команду и запустит образовательные семинары

«Нью-Йорк Джайентс» и криптовалютный инвестиционный фонд Grayscale заключили партнерство. Это первый клуб НФЛ, который подписал подобный контракт.

Grayscale стал партнером «по управлению активами в цифровой валюте».

Он профинансирует тренировочный лагерь клуба, станет спонсором домашних матчей и гольф-проекта «Джайентс» The Giants Foundation Golf Outing.

Для работников «Джайентс» запустят образовательные семинары о криптовалюте.

Из заявления коммерческого директора клуба Пита Гуэлли следует, что Grayscale станет консультантом «Джайентс» в вопросах криптовалюты. Какие именно цели у клуба, он не раскрыл, но упомянул «сеть партнеров», к которой «Джайентс» получит доступ через работу с Grayscale.

Grayscale – крупнейший криптовалютный инвестиционный фонд. Он управляет активами на 49,8 миллиарда долларов.

Forbes написал на фоне этой сделки, что «криптовалюта медленно прокладывает себе путь в мир спорта». В НБА в 2021 году уже была крупная сделка с криптовалютным партнером: биржа FTX купила у «Майами Хит» права на название домашней арены.