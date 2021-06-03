НФЛ откажется от системы расового нормирования. Темнокожие игроки жаловались на нее из-за невыплат после травм

В Национальной футбольной лиге США (НФЛ) используют систему расового нормирования. При ней оценку когнитивных нарушений у игроков проводят с учетом демографических показателей.

НФЛ выплачивает компенсации бывшим игрокам, если у них выявили такие нарушения. Но темнокожие футболисты утверждают, что из-за этой системы им сложнее претендовать на выплаты, чем белым.

НФЛ объявила, что откажется от этой системы. Вместо нее недавно сформированная группа нейропсихологов создаст новый метод. Пока точные сроки его появления не названы.

«Все согласны с тем, что нормы, основанные на расе, следует заменить. Но готовой альтернативы не существует, поэтому эксперты работают над решением этой давней проблемы», – сказал представитель НФЛ Брайан Маккарти.

Систему расового нормирования разработали в 1990-х. Она создана, чтобы корректировать лечение деменции с учетом демографических особенностей человека. Но в случае с выплатами НФЛ систему критиковали за избирательный подход.

Резонанс вокруг нее возник после иска к лиге от двух бывших темнокожих игроков. Врачи выявили у них когнитивные нарушения, но тесты провели без системы расового нормирования. Когда повторили с этим методом, нарушений не нашли.

Тогда бывшие игроки заявили, что эта система устанавливает разные пороги для таких нарушений у темнокожих и белых. Из-за этого темнокожим сложнее претендовать на выплаты.