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#Супербоул #американский футбол #Канзас-Сити

Трамп перепутал штаты, когда поздравлял «Канзас-Сити» с победой на Супербоуле

03 февраля 2020, 13:52

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул впервые за 50 лет. Президент США Дональд Трамп в твиттере поздравил команду с победой, но в сообщении указал другой штат.

«Вы представляли штат Канзас и, по сути, США», – писал Трамп. Он почти сразу удалил твит, но люди успели сделать скриншоты.

В штате Канзас есть город Канзас-Сити. Только Трамп забыл, что команда «Канзас-Сити» представляет город Канзас-Сити в штате Миссури.

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