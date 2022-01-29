Семикратный победитель Супербоула Том Брэди завершил карьеру. С ним попрощался твиттер НФЛ 🐐

Тому Брэди 44 года. За карьеру он семь раз выигрывал Супербоул и пять раз становился MVP. Его последней командой была «Тампа-Бэй Бакканирс».

Брэди сыграл в НФЛ 22 сезона. Он победил со своими командами в 243-х матчах регулярного чемпионата. Столько побед нет ни у одного игрока.

ESPN первым сообщил о завершении карьеры Брэди со ссылкой на несколько источников. Инсайдер НФЛ Ян Рапопорт подтверждает эту информацию.

Сам Брэди пока не писал об этом решении в соцсетях, но его уже провожает твиттер НФЛ.

Time составил список 100 самых влиятельных людей 2021 года. В него вошли Наоми Осака, Симоне Байлс и Том Брэди