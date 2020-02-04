Патрик Махоумс
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Канзас-Сити
Махоумс пошел в Дисней-парк после победы в Супербоуле. Он запланировал это еще семь лет назад
04 февраля 2020, 10:57
«Канзас-Сити» выиграл Супербоул. Патрик Махоумс – MVP матча против «Сан-Франциско».
Когда «Канзас» победил, Махоумсу припомнили твит семилетней давности. «Могу поспорить, что это потрясающе – быть квотербеком, который скажет «Я собираюсь в Дисней-парк» после победы на Супербоуле», – писал Махоумс 7 февраля 2013 года.
Через семь лет это стало реальностью:
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