Патрик Махоумс
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#Патрик Махоумс #Супербоул #НФЛ #американский футбол #Канзас-Сити

Махоумс пошел в Дисней-парк после победы в Супербоуле. Он запланировал это еще семь лет назад

04 февраля 2020, 10:57

«Канзас-Сити» выиграл Супербоул. Патрик Махоумс – MVP матча против «Сан-Франциско». 

Когда «Канзас» победил, Махоумсу припомнили твит семилетней давности. «Могу поспорить, что это потрясающе – быть квотербеком, который скажет «Я собираюсь в Дисней-парк» после победы на Супербоуле», – писал Махоумс 7 февраля 2013 года.

Через семь лет это стало реальностью:

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