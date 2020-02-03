15 крутых (и очень дорогих!) реклам Супербоула

По рекламе Супербоула сразу надо знать несколько важных вещей:

Она постоянно дорожает. Обычно на Супербоуле продают рекламное время по 30 секунд. Каждый 30-секундный ролик стоит для рекламодателей в районе 5 миллионов долларов. В этом году эта цифра выросла уже до 5,6 миллиона.

Такая высокая стоимость рекламного времени объясняется вниманием к Супербоулу. Он постоянно бьет рекорды по телерейтингам (в США это самое просматриваемое событие), а миллионы людей следят за происходящим через интернет.

Реклама на Супербоуле – это всегда что-то необычное. Для нее придумывают уникальные сюжеты, а в роликах снимаются голливудские звезды и даже спортсмены: мелькали Питер Динклэйдж, Серена Уильямс и другие.

У нас получилась такая подборка:

45 секунд девушки смотрят на разные образы Райана Рейнольдса. Потом машина останавливается перед ним и его собаками. Естественно, что рекламируют автомобиль.