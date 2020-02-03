15 крутых (и очень дорогих!) реклам Супербоула
По рекламе Супербоула сразу надо знать несколько важных вещей:
- Она постоянно дорожает. Обычно на Супербоуле продают рекламное время по 30 секунд. Каждый 30-секундный ролик стоит для рекламодателей в районе 5 миллионов долларов. В этом году эта цифра выросла уже до 5,6 миллиона.
- Такая высокая стоимость рекламного времени объясняется вниманием к Супербоулу. Он постоянно бьет рекорды по телерейтингам (в США это самое просматриваемое событие), а миллионы людей следят за происходящим через интернет.
- Реклама на Супербоуле – это всегда что-то необычное. Для нее придумывают уникальные сюжеты, а в роликах снимаются голливудские звезды и даже спортсмены: мелькали Питер Динклэйдж, Серена Уильямс и другие.
У нас получилась такая подборка:
45 секунд девушки смотрят на разные образы Райана Рейнольдса. Потом машина останавливается перед ним и его собаками. Естественно, что рекламируют автомобиль.
Иногда рекламой может быть трейлер новой части фильма (на самом деле – нет). В этом случае мелькнул «Крокодил Данди», а в ролике засветились сразу несколько звезд.
Танки рулят – World of Tanks показал кардинальное решение в ссорах между людьми.
«Игра Престолов» – это драконы и пиво в одном ролике.
Серена Уильямс – и приложение для знакомств.
Любовь можно проявлять даже к замороженной еде.
Сара Джессика Паркер и Джефф Бриджес находят общую тему – пиво.
Киану Ривз разгоняется и улетает в небо в рекламе платформы для сайтов.
Расширенный ролик, где художник Энди Уорхол ест бургер. Это кадры из документального фильма – на Супербоуле показали 45-секундную версию событий.
Американский актер Джон Малкович очень хорошо играет на камеру даже в рекламе. Он продвигал компанию по регистрации доменов.
Покемоны доказывают, что в этом мире возможно все.
Washington Post представил ролик о журналистах. В нем сильный социальный посыл о важности их работы.
Еще одна отсылка к «Игре Престолов». Питер Динклэйдж (Тирион) доминирует над Морганом Фриманом по читке.
Google – и его оригинальная реклама онлайн-переводчика. Нам понравилось из-за кадра с меню на русском языке (14-я секунда).
Минутный ролик от Mercedes. Просто знайте: все желания исполняются.