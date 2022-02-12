Где смотреть Супербоул LVI 14 февраля 2022 года: во сколько прямая трансляция

Супербоул LVI пройдет в ночь с 13 по 14 февраля. И в этой встрече сыграют «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс». «Цинциннати» дважды играл в Супербоуле, но оба раза проигрывал его. У «Лос-Анджелеса» одна победа в Супербоуле – в 1999 году.

Супербоул LVI состоится в Калифорнии на домашнем стадионе «Рэмс» при 100-процентной заполняемости. Матч начнется в 02:30 по мск, трансляция – в 02:00. Посмотреть эту встречу можно здесь: