Супербоул
Где смотреть Супербоул LVI 14 февраля 2022 года: во сколько прямая трансляция
вчера, 20:31
Супербоул LVI пройдет в ночь с 13 по 14 февраля. И в этой встрече сыграют «Цинциннати Бенгалс» и «Лос-Анджелес Рэмс». «Цинциннати» дважды играл в Супербоуле, но оба раза проигрывал его. У «Лос-Анджелеса» одна победа в Супербоуле – в 1999 году.
Супербоул LVI состоится в Калифорнии на домашнем стадионе «Рэмс» при 100-процентной заполняемости. Матч начнется в 02:30 по мск, трансляция – в 02:00. Посмотреть эту встречу можно здесь:
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